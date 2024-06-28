Приватизация гостиниц и ТРЦ в Украине - что планируют продать в 2024 году

Глава Фонда держмайна Виталий Коваль. Фото: Новини.LIVE

Глава фонда государственного имущества Виталий Коваль во время выступления на форуме во Львове заявил, что в Украине планируют приватизировать некоторые отели. В частности, речь идет об гостиницах "Україна" и "Козацький".

Об этом Коваль сказал в комментарии корреспонденту Новини.LIVE.

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Приватизация гостиниц Україна и Козацький

"Мы начали приватизацию этих двух гостиниц, в отношении "Козацького" — уже объявлена процедура, а 18 июля будет проведен аукцион. Он будет проходить на платформе Prozorro по процедуре малой приватизации", — сказал Коваль.

По словам главы Фонда, начальная цена этого объекта составляет 155 млн гривен и победителем будет признан человек, который предложит самую высокую ставку после трех шагов аукциона.

Приватизация Ocean Plaza

Как отметил Коваль, Ocean Plaza также является объектом, 66,65% которого находится в собственности государства в статутном капитале. ТРЦ подпадает под процедуру крупной приватизации, поэтому в ближайшее время Фонд госимущества планирует объявлять аукцион, вырученные средства от которого пойдут в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии России в Украине.

Он уточнил, что в какие населенные пункты будут направлены средства — определяет Минфин.

Малая и крупная приватизация в Украине

"Нас приятно удивляют аукционы по всей Украине. Понятно, что чем ближе к фронту, тем меньше деловая активность — речь идет о территории 30-40 км от боевых действий", — отметил Коваль.

Однако он отметил проведение успешных аукционов и в Днепре, и в Сумах, и даже в Харькове. По его мнению, фактически это не является причиной для того, чтобы не проводить приватизацию.

"Если актив не продан — мы его просто держим в нашем запасе на следующий, лучший период", — пояснил глава Фонда.

Он отметил, что в центре и на западе Украины очень резвый интерес к таким аукционам — средний показатель за первый квартал составляет более пяти участников на аукционе.

Ранее Коваль в интервью для Новини.LIVE заявил, что в нынешнем году в Украине планируют приватизировать 19 крупных объектов.

Кроме того, украинцы могут приобщиться к приватизации двух гостиниц в Киеве. Одна из инвестиционных компаний предоставила возможность "народной приватизации".