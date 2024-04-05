Привласнив пів мільйона гривень — судитимуть ексдиректора Львівського авіаремонтного заводу

Олександр Кравчук. Фото: Львівський державний авіаційно-ремонтний завод/Facebook

Колишній директор Львівського авіаремонтного заводу Олександр Кравчук отримав нову підозру, його судитимуть за привласнення мільйонів бюджетних коштів. Фігуранту загрожує до шести років ув’язнення.

Про це повідомила пресслужба Управління Служби безпеки у Львівській області у п'ятницю, 5 квітня.

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Правоохоронці з'ясували, що посадовець завдав збитків оборонному бюджету держави на майже 1,5 млн грн. За час перебування на посаді, екскерівник "відмивав гроші" під час закупівлі товарів для оборонного відомства, залучивши до цього комерційні структури.

"Для реалізації схеми він укладав договори з фірмами-підрядниками на поставку продукції, які, нібито, запропонували найнижчу ціну. Проте, згодом ціна в специфікаціях на ідентичні запчастини безпідставно зростала у десятки разів, а керівник й надалі давав необґрунтовані вказівки підлеглим здійснювати закупівлю товарів", — йдеться у повідомленні.

В СБУ розповіли, що такі схеми дали змогу чиновнику отримати шалені прибутки "з кишені держави". Станом на сьогодні зловмисник має дві підозри:

першу отримав ще в лютому 2024 року. Тоді його звинуватили за одним з епізодів злочинної діяльності, щодо привласнення майже 900 тис. грн бюджетних коштів,

а другу підозру він отримав у привласненні майже 500 тисяч гривень, які були виділені на купівлю товарів для оборонного відомства.

Правоохоронці розповіли, що його судитимуть за зловживання службовим становищем. Фігуранту загрожує до шести років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд визнав винним та засудив на 15 років позбавлення волі ексдепутата Олександра Онищенка. Він ще з 2016 року переховується за кордоном.

Також нещодавно прокурори САП і НАБУ викрили організовану групу на чолі з колишнім радником Офісу президента України, яка привласнила 94,8 млн грн Укрзалізниці. Гроші "відмили" на закупівлі трансформаторів.