Присвоил полмиллиона гривен — будут судить экс-директора Львовского авиаремонтного завода

Александр Кравчук. Фото: Львовский государственный авиационно-ремонтный завод/Facebook

Бывший директор Львовского авиаремонтного завода Александр Кравчук получил новое подозрение, его будут судить за присвоение миллионов бюджетных средств. Фигуранту грозит до шести лет заключения.

Об этом сообщила пресс-служба Управления Службы безопасности во Львовской области в пятницу, 5 апреля.

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Что известно о деле

Правоохранители выяснили, что должностное лицо нанесло ущерб оборонному бюджету государства на почти 1,5 млн. грн. За время пребывания в должности, экс-директор "отмывал деньги" при закупке товаров для оборонного ведомства, привлекая к этому коммерческие структуры.

"Для реализации схемы он заключал договоры с фирмами-подрядчиками на поставку продукции, которые якобы предложили самую низкую цену. Однако впоследствии цена в спецификациях на идентичные запчасти безосновательно росла в десятки раз, а руководитель и далее давал необоснованные указания подчиненным осуществлять закупку", – говорится в сообщении.

В СБУ рассказали, что такие схемы позволили чиновнику получить сумасшедшие доходы "из кармана государства". На сегодня злоумышленник имеет два подозрения:

первый получил еще в феврале 2024 года. Тогда его обвинили по одному из эпизодов преступной деятельности по присвоению почти 900 тыс. грн бюджетных средств,

а второе подозрение он получил в присвоении почти 500 тысяч гривен, выделенных на покупку товаров для оборонного ведомства.

Правоохранители рассказали, что его будут судить за злоупотребление служебным положением. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Скриншот сообщения СБУ

Напомним, Высший антикоррупционный суд признал виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы экс-депутата Александра Онищенко. Он еще с 2016 года скрывается за границей.

Также недавно прокуроры САП и НАБУ разоблачили организованную группу во главе с бывшим советником Офиса президента Украины, которая присвоила 94,8 млн. грн Укрзализныци. Деньги "отмыли" на закупке трансформаторов.