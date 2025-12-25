На Львівщині жінка продавала наркотики та брала паспорти в заставу

Жінка, яка збувала наркотики. Фото: t.me/lvivoblprok

У Львівській області 41-річна жінка збувала наркотики. Крім того, вона давала їх в борг під заставу паспорта. Прокурори Стрийської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури у четвер, 25 грудня.

Реклама

Читайте також:

Збут наркотиків у Львівській області

Слідство встановило, що жінка купувала таблетки з вмістом бупренорфіну та метадону. Вона збувала їх поштучно наркозалежним особам Стрия та району.

Правоохоронці та затримана жінка. Фото: t.me/lvivoblprok

"Продавала наркотики вдома за готівку, попередньо домовившись з "клієнтами" по телефону, а для конспірації регулярно змінювала номери мобільного. Для "постійних клієнтів" діяла спеціальна програма: наркотики можна було взяти у борг, залишивши як заставу паспорт. Документи власникам жінка повертала після погашення боргу", — йдеться у повідомленні.

Обшук у фігурантки. Фото: t.me/lvivoblprok

Крім того, фігурантка відправляла наркотики поштою у дві вʼязниці, але адресати їх не отримали, оскільки таблетки вилучили при огляді.

Затримання жінки, яка збувала наркотики. Фото: t.me/lvivoblprok

Їй інкриміновано незаконне придбання, зберігання з метою збуту, незаконний збут наркотичних засобів та передачу наркотичних засобів у місця позбавлення волі з метою збуту.

Нагадаємо, на Одещині 43-річна жінка продавала психотропні речовини. Їй загрожує до восьми років ув’язнення.

Раніше на Чернігівщині оголосили вирок власнику СТО, який очолив злочинну групу для масового збуту психотропних речовин.