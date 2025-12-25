Відео
Головна Львів Продавала та давала в борг — на Львівщині жінка збувала наркотики

Продавала та давала в борг — на Львівщині жінка збувала наркотики

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 14:10
На Львівщині жінка продавала наркотики та брала паспорти в заставу
Жінка, яка збувала наркотики. Фото: t.me/lvivoblprok

У Львівській області 41-річна жінка збувала наркотики. Крім того, вона давала їх в борг під заставу паспорта. Прокурори Стрийської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури у четвер, 25 грудня.

Читайте також:

Збут наркотиків у Львівській області

Слідство встановило, що жінка купувала таблетки з вмістом бупренорфіну та метадону. Вона збувала їх поштучно наркозалежним особам Стрия та району.

Збут наркотиків у Львівській області
Правоохоронці та затримана жінка. Фото: t.me/lvivoblprok

"Продавала наркотики вдома за готівку, попередньо домовившись з "клієнтами" по телефону, а для конспірації регулярно змінювала номери мобільного.  Для "постійних клієнтів" діяла спеціальна програма: наркотики можна було взяти у борг, залишивши як заставу паспорт. Документи власникам жінка повертала після погашення боргу", — йдеться у повідомленні.

Обшук у Львівській області
Обшук у фігурантки. Фото: t.me/lvivoblprok

Крім того, фігурантка відправляла наркотики поштою у дві вʼязниці, але адресати їх не отримали, оскільки таблетки вилучили при огляді.

Затримання жінки у Львові
Затримання жінки, яка збувала наркотики. Фото: t.me/lvivoblprok

Їй інкриміновано незаконне придбання, зберігання з метою збуту, незаконний збут наркотичних засобів та передачу наркотичних засобів у місця позбавлення волі з метою збуту.

Нагадаємо, на Одещині 43-річна жінка продавала психотропні речовини. Їй загрожує до восьми років ув’язнення.

Раніше на Чернігівщині оголосили вирок власнику СТО, який очолив злочинну групу для масового збуту психотропних речовин.

наркотики гроші Львівська область прокуратура продаж
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
