Продавала и занимала — на Львовщине женщина сбывала наркотики

Продавала и занимала — на Львовщине женщина сбывала наркотики

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 14:10
Во Львовской области женщина продавала наркотики и брала паспорта в залог
Женщина, которая сбывала наркотики. Фото: t.me/lvivoblprok

Во Львовской области 41-летняя женщина сбывала наркотики. Кроме того, она давала их в долг под залог паспорта. Прокуроры Стрыйской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры в четверг, 25 декабря.

Сбыт наркотиков во Львовской области

Следствие установило, что женщина покупала таблетки с содержанием бупренорфина и метадона. Она сбывала их поштучно наркозависимым лицам Стрыя и района.

Збут наркотиків у Львівській області
Правоохранители и задержанная женщина. Фото: t.me/lvivoblprok

"Продавала наркотики дома за наличные, предварительно договорившись с" клиентами "по телефону, а для конспирации регулярно меняла номера мобильного. Для "постоянных клиентов" действовала специальная программа: наркотики можно было взять в долг, оставив в качестве залога паспорт. Документы владельцам женщина возвращала после погашения долга", — говорится в сообщении.

Обшук у Львівській області
Обыск у фигурантки. Фото: t.me/lvivoblprok

Кроме того, фигурантка отправляла наркотики по почте в две тюрьмы, но адресаты их не получили, поскольку таблетки изъяли при осмотре.

Затримання жінки у Львові
Задержание женщины, которая сбывала наркотики. Фото: t.me/lvivoblprok

Ей инкриминируется незаконное приобретение, хранение с целью сбыта, незаконный сбыт наркотических средств и передачу наркотических средств в места лишения свободы с целью сбыта.

Напомним, в Одесской области 43-летняя женщина продавала психотропные вещества. Ей грозит до восьми лет заключения.

Ранее на Черниговщине объявили приговор владельцу СТО, который возглавил преступную группу для массового сбыта психотропных веществ.

наркотики деньги Львовская область прокуратура продажа
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
