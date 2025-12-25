Во Львовской области женщина продавала наркотики и брала паспорта в залог

Женщина, которая сбывала наркотики. Фото: t.me/lvivoblprok

Во Львовской области 41-летняя женщина сбывала наркотики. Кроме того, она давала их в долг под залог паспорта. Прокуроры Стрыйской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры в четверг, 25 декабря.

Реклама

Читайте также:

Сбыт наркотиков во Львовской области

Следствие установило, что женщина покупала таблетки с содержанием бупренорфина и метадона. Она сбывала их поштучно наркозависимым лицам Стрыя и района.

Правоохранители и задержанная женщина. Фото: t.me/lvivoblprok

"Продавала наркотики дома за наличные, предварительно договорившись с" клиентами "по телефону, а для конспирации регулярно меняла номера мобильного. Для "постоянных клиентов" действовала специальная программа: наркотики можно было взять в долг, оставив в качестве залога паспорт. Документы владельцам женщина возвращала после погашения долга", — говорится в сообщении.

Обыск у фигурантки. Фото: t.me/lvivoblprok

Кроме того, фигурантка отправляла наркотики по почте в две тюрьмы, но адресаты их не получили, поскольку таблетки изъяли при осмотре.

Задержание женщины, которая сбывала наркотики. Фото: t.me/lvivoblprok

Ей инкриминируется незаконное приобретение, хранение с целью сбыта, незаконный сбыт наркотических средств и передачу наркотических средств в места лишения свободы с целью сбыта.

Напомним, в Одесской области 43-летняя женщина продавала психотропные вещества. Ей грозит до восьми лет заключения.

Ранее на Черниговщине объявили приговор владельцу СТО, который возглавил преступную группу для массового сбыта психотропных веществ.