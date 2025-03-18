На Львівщині затримали групу лікарів, які продавали безоплатні медпослуги

Затримання обвинувачених. Фото: t.me/lvivoblprok

У Дрогобицькому районі на Львівщині група лікарів, які "заробляли" гроші на безоплатних медичних послугах від держави. Трьом підозрюваним оголосили про підозру у зловживанні службовим становищем та шахрайстві.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі у вівторок, 18 березня.

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Що відомо про схему лікарів

Правоохоронці з'ясували, що упродовж червня-листопада 2023 року організована група реалізувала злочинну схему заволодіння коштами громадян та фінансуванням за програмою медичних гарантій від держави. Як відомо, до цієї групи увійшли:

завідувач відділення однієї з лікарень Дрогобиччини,

лікар-уролог,

бухгалтер.

Окрім цього, двоє фігурантів являлися одночасно керівником та лікарем приватного товариства, яке також надавало медичні послуги та діяло у приміщенні лікарні.

Затримання обвинувачених. Фото: t.me/lvivoblprok

Затримання обвинувачених. Фото: t.me/lvivoblprok

План підозрюваних полягав в тому, щоб скеровувати пацієнтів, які зверталися на урологічне лікування у лікарню, зокрема оперативне втручання, у свій приватний заклад, де на платній основі будуть надаватися послуги. Конспірували це під приводом того, що держава не фінансує надання таких послуг у лікарні.

Вартість послуг варіювалась залежно від складності операції — від 3 000 до 40 000 грн. Кошти готівкою оплачували бухгалтеру, з яких лише частину фігурантка вносила на рахунок товариства — нібито лише за консультації, з яких згодом учасники отримували зарплату. Решту грошей вони розподіляли між собою та розпоряджались ними на власний розсуд.

"Проте надалі члени організованої групи, маючи доступ до інформаційної системи лікарні, вносили відомості, що ці послуги з оперативного втручання надавались саме лікарнею, як і фактично являлось. Відтак, це давало змогу отримувати відшкодування від держави через Національну службу здоров’я України", — йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, фігуранти провели такі платні операції близько 30 пацієнтам, які насправді були безоплатними. Завдані збитки становлять понад 400 тис. грн.

Яке покарання чекає на підозрюваних

Наразі слідство триває, але за клопотанням прокурора усіх підозрюваних відсторонено від посад. Трьом членам організованої групи повідомлено про підозру. Їм інкримінують зловживання службовим становищем та шахрайство.

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