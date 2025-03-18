На Львовщине задержали группу врачей, которые продавали бесплатные медуслуги

Задержание обвиняемых. Фото: t.me/lvivoblprok

В Дрогобычском районе Львовской области группа врачей, которые "зарабатывали" деньги на бесплатных медицинских услугах от государства. Трем подозреваемым объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и мошенничестве.

Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре во вторник, 18 марта.

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Что известно о схеме врачей

Правоохранители выяснили, что в течение июня-ноября 2023 года организованная группа реализовала преступную схему завладения средствами граждан и финансированием по программе медицинских гарантий от государства. Как известно, в эту группу вошли:

заведующий отделением одной из больниц Дрогобыччины,

врач-уролог,

бухгалтер.

Кроме этого, двое фигурантов являлись одновременно руководителем и врачом частного общества, которое также предоставляло медицинские услуги и действовало в помещении больницы.

Задержание обвиняемых. Фото: t.me/lvivoblprok

Задержание обвиняемых. Фото: t.me/lvivoblprok

План подозреваемых заключался в том, чтобы направлять пациентов, которые обращались на урологическое лечение в больницу, в частности оперативное вмешательство, в свое частное заведение, где на платной основе будут предоставляться услуги. Конспирировали это под предлогом того, что государство не финансирует предоставление таких услуг в больнице.

Стоимость услуг варьировалась в зависимости от сложности операции — от 3 000 до 40 000 грн. Средства наличными оплачивали бухгалтеру, из которых только часть фигурантка вносила на счет общества — якобы только за консультации, из которых впоследствии участники получали зарплату. Остальные деньги они распределяли между собой и распоряжались ими по своему усмотрению.

"Однако в дальнейшем члены организованной группы, имея доступ к информационной системе больницы, вносили сведения, что эти услуги по оперативному вмешательству предоставлялись именно больницей, как и фактически являлось. Следовательно, это позволяло получать возмещение от государства через Национальную службу здоровья Украины", — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, фигуранты провели такие платные операции около 30 пациентам, которые на самом деле были бесплатными. Нанесенный ущерб составляет более 400 тыс. грн.

Какое наказание ждет подозреваемых

Сейчас следствие продолжается, но по ходатайству прокурора все подозреваемые отстранены от должностей. Трем членам организованной группы сообщено о подозрении. Им инкриминируют злоупотребление служебным положением и мошенничество.

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