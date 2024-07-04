Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Продавали зброю та боєприпаси — у Львові правоохоронці затримали двох чоловіків arrow

Продавали зброю та боєприпаси — у Львові правоохоронці затримали двох чоловіків

4 липня 2024 17:46
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Львові судитимуть двох збувачів зброї та боєприпасів
Поліція затримує зловмисника. Ілюстративне фото: Нацполіція
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Львові двоє мешканців підозрюють у незаконному придбанні, зберіганні та збуті вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових речовин. Обом суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури у четвер, 4 липня.

Читайте також:

Незаконно придбали та збували зброю

Мешканці Львова незаконно придбали бойові припаси, вогнепальну зброю та заряди вибухової речовини й зберігали їх у власних помешканнях, а потім збували.

незаконно продавали зброю у Львові
Зброя. Фото: Львівська обласна прокуратура

Правоохоронці встановили, що один із чоловіків за 48 тис. гривень продав місцевому мешканцю 137 патронів різного калібру, корпус оборонної осколкової ручної гранати РГО, корпус наступальної осколкової ручної гранати "GHO-1". Також він збув запал "AF-11", запал дистанційної дії типу "УЗРГМ", обріз гвинтівки Мосіна та гвинтівку Мосіна.

купували та сбували зброю у Львові
Зброя та боєприпаси. Фото: Львівська обласна прокуратура

Інший зловмисник продав два магазини до автомата Калашнікова "АК-47" та 163 патрони різного калібру, за що отримав майже 19 тис. гривень. А "покупець" пішов і добровільно здав озброєння працівникам поліції й повідомив особу продавця. 

У Львові затримали двох чоловіків, які продавали зброю
Боєприпаси. Фото: Львівська обласна прокуратура

Наразі обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, в Україні судили двох російських колаборантів, які співпрацювали з ворогом у Донецькій та Луганській областях. 

Також ми писали, що у Чернівцях повідомили про підозру в розтраті 2 млн гривень державних коштів колишньому директору комунального підприємства.

зброя Львів поліція боєприпаси затримання

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо