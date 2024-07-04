У Львові судитимуть двох збувачів зброї та боєприпасів

Поліція затримує зловмисника. Ілюстративне фото: Нацполіція

У Львові двоє мешканців підозрюють у незаконному придбанні, зберіганні та збуті вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових речовин. Обом суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури у четвер, 4 липня.

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Незаконно придбали та збували зброю

Мешканці Львова незаконно придбали бойові припаси, вогнепальну зброю та заряди вибухової речовини й зберігали їх у власних помешканнях, а потім збували.

Зброя. Фото: Львівська обласна прокуратура

Правоохоронці встановили, що один із чоловіків за 48 тис. гривень продав місцевому мешканцю 137 патронів різного калібру, корпус оборонної осколкової ручної гранати РГО, корпус наступальної осколкової ручної гранати "GHO-1". Також він збув запал "AF-11", запал дистанційної дії типу "УЗРГМ", обріз гвинтівки Мосіна та гвинтівку Мосіна.

Зброя та боєприпаси. Фото: Львівська обласна прокуратура

Інший зловмисник продав два магазини до автомата Калашнікова "АК-47" та 163 патрони різного калібру, за що отримав майже 19 тис. гривень. А "покупець" пішов і добровільно здав озброєння працівникам поліції й повідомив особу продавця.

Боєприпаси. Фото: Львівська обласна прокуратура

Наразі обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Триває досудове розслідування.

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