Во Львове будут судить двух сбытчиков оружия и боеприпасов

Полиция задерживает злоумышленника. Иллюстративное фото: Нацполиция

Во Львове двоих жителей подозревают в незаконном приобретении, хранении и сбыте огнестрельного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ. Обоим суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры в четверг, 4 июля.

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Жители Львова незаконно приобрели боевые припасы, огнестрельное оружие и заряды взрывчатого вещества и хранили их в собственных домах, а затем сбывали.

Оружие. Фото: Львовская областная прокуратура

Правоохранители установили, что один из мужчин за 48 тыс. гривен продал местному жителю 137 патронов разного калибра, корпус оборонительной ручной гранаты РГО, корпус наступательной ручной гранаты "GHO-1". Также он сбыл пыл "AF-11", запал дистанционного действия типа "УЗРГМ", обрез винтовки Мосина и винтовку Мосина.

Оружие и боеприпасы. Фото: Львовская областная прокуратура

Другой злоумышленник продал два магазина к автомату Калашникова "АК-47" и 163 патрона разного калибра, за что получил почти 19 тыс. гривен. А "покупатель" ушел и добровольно сдал вооружение работникам полиции и сообщил личность продавца.

Боеприпасы. Фото: Львовская областная прокуратура

Обе подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Продолжается досудебное расследование.

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