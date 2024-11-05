Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Прогулянки можна планувати — прогноз погоди у Львові arrow

Прогулянки можна планувати — прогноз погоди у Львові

5 листопада 2024 00:09
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди у Львові 5 листопада 2024 року
Люди гуляють у парку. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

У Львові 5 листопада очікується переважно ясна погода. Синоптики обіцяють відсутність опадів і комфортну температуру повітря для прогулянок.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Читайте також:

Погода у Львові 5 листопада

Температура вдень буде триматися на рівні +10°C до +11°C, а ближче до вечора спаде до 8°C. Вітер буде слабким, з незначними поривами, близько 10 км/год, що створить приємні умови для прогулянок на свіжому повітрі.

Опадів цього дня не передбачається, тож день обіцяє бути сухим та помірно теплим для цієї пори року, що ідеально підходить для відпочинку на відкритому повітрі.

В Львівській області 5 листопада очікується суха і прохолодна погода. Температура коливатиметься від -1°C вночі до +9°C вдень. Небо буде переважно ясним або трохи хмарним, і опадів не передбачається. Вітер буде слабким, зі швидкістю близько 2-3 м/с, що сприятиме комфортному відчуттю на вулиці. Така погода є сприятливою для прогулянок на свіжому повітрі, хоча варто подбати про теплий одяг, особливо вранці та ввечері.

Прогулянки можна планувати — прогноз погоди у Львові - фото 1
Графік прогнозу. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Нагадаємо, у Харкові містяни помітили перший сніг. За даними синоптиків, опади спостерігалися за температури повітря близько +5 °C.

Раніше фотограф Новини.LIVE відвідала одеський парк і зафільмувала осінню красу.

осінь погода прогноз погоди дощ Львів сніг

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:11 У Харкові пролунали потужні вибухи

00:09 Прогулянки можна планувати — прогноз погоди у Львові

4 листопада 2024

23:56 Штраф за зберігання дров — як каратимуть людей із села

23:53 Солдат вигадав хворобу матері та втік з частини — що вирішив суд

Text

23:52 Російський опозиціонер підказав, що може зупинити Путіна

23:36 У Києві чути вибухи — що відомо

23:20 В очікуванні снігу — прогноз погоди у Харкові на завтра

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

23:05 У Києві та низці областей оголосили тривогу

23:01 Фільм про українських залізничників покажуть у кінотеатрах

Text

22:42 Стала вдовою через три місяці — новий випуск Жінки-фенікс

00:11 У Харкові пролунали потужні вибухи

00:09 Прогулянки можна планувати — прогноз погоди у Львові

4 листопада 2024

23:56 Штраф за зберігання дров — як каратимуть людей із села

23:53 Солдат вигадав хворобу матері та втік з частини — що вирішив суд

23:36 У Києві чути вибухи — що відомо

23:20 В очікуванні снігу — прогноз погоди у Харкові на завтра

23:05 У Києві та низці областей оголосили тривогу

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

23:01 Фільм про українських залізничників покажуть у кінотеатрах

22:33 На Волині чоловік втік з приміщення ТЦК — що вирішив суд

22:30 Кинув службу заради ремонту будинку — що вирішив суд у Миколаєві

Ексклюзив

21:03 Україна отримала потужну допомогу для розмінування, — фото, відео

Ексклюзив

19:09 Під охороною ЮНЕСКО — що змінилося для Одеси

06:37 Ціни на продукти — як в Україні здорожчали овочі у 2024 році

2 листопада 2024

21:16 Небезпека для киян — міст Метро можуть закрити

06:12 Ціни на оренду у Львові — як зросла вартість житла в Україні

1 листопада 2024
Новина з відео

21:59 Хто винен у колапсі київського метрополітену — розслідування

20:17 Наскільки одесити готові до вступу України в ЄС

06:42 Індекс борщу — як в Україні зросли ціни на традиційну страву

Ексклюзив

04:34 Сюрпризи бюджету на наступний рік — скільки коштуватиме долар

31 жовтня 2024

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

Text

23:52 Російський опозиціонер підказав, що може зупинити Путіна

Text

22:42 Стала вдовою через три місяці — новий випуск Жінки-фенікс

Text

21:24 Камельчук пояснив, хто сплачуватиме штрафи за незаконні дрова

Text

17:54 "Мирна угода" Росії та зима без світла — ефір Вечір.LIVE

Text

14:24 Нардеп назвав винних у появі об'єктів ЗСУ на картах Google

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

Text

13:08 Негода в Україні та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Text

12:44 "Ідеальний" солдат — військовий аналітик надав характеристику

Text

08:00 Переведення медиків у піхоту і вибори в Молдові — ефір Ранок.LIVE

3 листопада 2024
Text

15:01 Що стало на заваді вступу України в НАТО при каденції Ющенка

2 листопада 2024
Text

23:08 Військовий відповів, чи наблизилися ЗСУ до стандартів НАТО

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

10:58 Кім пояснив, чому взяв на поруки нардепку, яка придбала дім на Одещині

25 жовтня 2024

07:01 ПриватБанк розірвав співпрацю з клієнтом за часте користування терміналом — деталі