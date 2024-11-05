Прогноз погоди у Львові 5 листопада 2024 року

Люди гуляють у парку. Фото: Новини.LIVE

У Львові 5 листопада очікується переважно ясна погода. Синоптики обіцяють відсутність опадів і комфортну температуру повітря для прогулянок.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода у Львові 5 листопада

Температура вдень буде триматися на рівні +10°C до +11°C, а ближче до вечора спаде до 8°C. Вітер буде слабким, з незначними поривами, близько 10 км/год, що створить приємні умови для прогулянок на свіжому повітрі.

Опадів цього дня не передбачається, тож день обіцяє бути сухим та помірно теплим для цієї пори року, що ідеально підходить для відпочинку на відкритому повітрі.

В Львівській області 5 листопада очікується суха і прохолодна погода. Температура коливатиметься від -1°C вночі до +9°C вдень. Небо буде переважно ясним або трохи хмарним, і опадів не передбачається. Вітер буде слабким, зі швидкістю близько 2-3 м/с, що сприятиме комфортному відчуттю на вулиці. Така погода є сприятливою для прогулянок на свіжому повітрі, хоча варто подбати про теплий одяг, особливо вранці та ввечері.

Графік прогнозу. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Нагадаємо, у Харкові містяни помітили перший сніг. За даними синоптиків, опади спостерігалися за температури повітря близько +5 °C.

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