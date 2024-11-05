Прогноз погоды во Львове 5 ноября 2024 года.

Люди гуляют в парке. Фото: Новини.LIVE.

Во Львове 5 ноября ожидается ясная погода. Синоптики обещают отсутствие осадков и комфортную температуру воздуха для прогулок.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода во Львове 5 ноября

Температура днем будет держаться на уровне +10°C до +11°C, а ближе к вечеру упадет до 8°C. Ветер будет слабым, с незначительными порывами около 10 км/ч, что создаст приятные условия для прогулок на свежем воздухе.

Осадков в этот день не предвидится, поэтому день обещает быть сухим и умеренно теплым для этого времени года, что идеально подходит для отдыха на открытом воздухе.

Во Львовской области 5 ноября ожидается сухая и прохладная погода. Температура будет колебаться от -1°C ночью до +9°C днем. Небо будет преимущественно ясным или слегка облачным, и осадков не предполагается. Ветер будет слабым со скоростью около 2-3 м/с, что будет способствовать комфортному ощущению на улице. Такая погода благоприятна для прогулок на свежем воздухе, хотя стоит позаботиться о теплой одежде, особенно утром и вечером.

График прогноза. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Напомним, в Харькове горожане заметили первый снег. По данным синоптиков, осадки наблюдались при температуре воздуха около +5 °C.

Ранее фотограф Новини.LIVE посетила одесский парк и сняла осеннюю красоту.