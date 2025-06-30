Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрСмакКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Проїзд, пенсії та комуналка — яких змін чекати у Львові з 1 липня

Проїзд, пенсії та комуналка — яких змін чекати у Львові з 1 липня

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2025 09:03
Що зміниться у Львові з 1 липня — нововведення для львів'ян
Комунальна платіжка в руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні, зокрема, у Львові з 1 липня не зміняться тарифи на основні комунальні послуги. Вартість залишиться такою, як і минулого місяця.

Новини.LIVE розповідають, скільки платитимуть львів'яни за комуналку у липні.

Реклама
Читайте також:

Що зміниться у Львові з 1 липня

  • Комунальні послуги

Ціни на електроенергію для львів'ян залишаться без змін. Вони платитимуть 4,32 грн кВт·год (для всіх побутових споживачів). Однак для користувачів двозонних лічильників з 23:00 до 07:00 діє нічний тариф — 2,16 грн за кВт·год.

Зазначимо, що з 1 липня цього року зміниться лише стандарт напруги електромережі — з 220 вольтів на 230, але на вартості послуг це ніяк не позначиться, адже Кабінет міністрів ще у квітні ухвалив рішення згідно з яким до 31 жовтня 2025 року ціни на електроенергію для українців залишаються незмінними. 

Що стосується газопостачання, ситуація тут теж не зміниться. Споживачі, які є клієнтами Нафтогазу, до травня 2026 року будуть платити 7,96 грн за кубометр газу. 

Якщо говорити про інші компанії, то у липні ціни на блакитне паливо коливатимуться в межах від 7,79 грн до 9,99 грн за кубометр. Так було і попередніх місяців. 

Тарифи на водопостачання також залишаться незмінними, але варто зазначити, що місцева влада може підвищувати тарифи самостійно і для цього їй не потрібне погодження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг.

  • Громадський транспорт

Вартість проїзду у Львові змінилась з 1 червня, тому з липня нових тарифів не буде. Станом на зараз ціни такі:

  • 17 грн — разовий електронний квиток, придбаний через "ЛеоКарт" чи додаток;
  • 20 грн — разовий квиток, придбаний банківською карткою через валідатор;
  • 25 грн — разовий паперовий квиток;
  • 8,5 грн — разовий студентський квиток, придбаний через "ЛеоКарт";
  • 17 грн — разовий електронний квиток на перевезення багажу;
  • 25 грн — разовий паперовий квиток на перевезення багажу;
  • 400 грн — штрафний квиток.

Пенсії

У липні цього року розмір пенсів для львів'ян змінюватися теж не буде, адже основна індексація відбулася у березні. Мінімальні пенсії зараз такі

  • 3 758 грн — для непрацюючих осіб віком від 65 років зі стажем;
  • 3 613 грн — для пенсіонерів 70–80 років з необхідним стажем;
  • 3 323 грн — для вікових груп до 70 років або інвалідів І групи;
  • 3 038 грн — для інших пенсіонерів без роботи.

Деякі пенсіонери все ж можуть отримати вікову надбавку: у 70 років це плюс 300 гривень, у 75 років — 456 гривень, а у 80 — 570 гривень. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що українцям заплатять за неякісний газ. Для цього потрібно, щоби тиск та/або якість природного газу не відповідала параметрам, які визначені у Кодексі газорозподільних систем. 

Також ми писали, що в деяких одеситів не буде води три дні. Заплановані ремонтні роботи на мережах водоканалу

ціни на газ комунальні послуги Львів електроенергія зміни громадський транспорт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації