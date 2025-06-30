Що зміниться у Львові з 1 липня — нововведення для львів'ян

Комунальна платіжка в руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні, зокрема, у Львові з 1 липня не зміняться тарифи на основні комунальні послуги. Вартість залишиться такою, як і минулого місяця.

Новини.LIVE розповідають, скільки платитимуть львів'яни за комуналку у липні.

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Комунальні послуги

Ціни на електроенергію для львів'ян залишаться без змін. Вони платитимуть 4,32 грн кВт·год (для всіх побутових споживачів). Однак для користувачів двозонних лічильників з 23:00 до 07:00 діє нічний тариф — 2,16 грн за кВт·год.

Зазначимо, що з 1 липня цього року зміниться лише стандарт напруги електромережі — з 220 вольтів на 230, але на вартості послуг це ніяк не позначиться, адже Кабінет міністрів ще у квітні ухвалив рішення згідно з яким до 31 жовтня 2025 року ціни на електроенергію для українців залишаються незмінними.

Що стосується газопостачання, ситуація тут теж не зміниться. Споживачі, які є клієнтами Нафтогазу, до травня 2026 року будуть платити 7,96 грн за кубометр газу.

Якщо говорити про інші компанії, то у липні ціни на блакитне паливо коливатимуться в межах від 7,79 грн до 9,99 грн за кубометр. Так було і попередніх місяців.

Тарифи на водопостачання також залишаться незмінними, але варто зазначити, що місцева влада може підвищувати тарифи самостійно і для цього їй не потрібне погодження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг.

Громадський транспорт

Вартість проїзду у Львові змінилась з 1 червня, тому з липня нових тарифів не буде. Станом на зараз ціни такі:

17 грн — разовий електронний квиток, придбаний через "ЛеоКарт" чи додаток;

20 грн — разовий квиток, придбаний банківською карткою через валідатор;

25 грн — разовий паперовий квиток;

8,5 грн — разовий студентський квиток, придбаний через "ЛеоКарт";

17 грн — разовий електронний квиток на перевезення багажу;

25 грн — разовий паперовий квиток на перевезення багажу;

400 грн — штрафний квиток.

Пенсії

У липні цього року розмір пенсів для львів'ян змінюватися теж не буде, адже основна індексація відбулася у березні. Мінімальні пенсії зараз такі

3 758 грн — для непрацюючих осіб віком від 65 років зі стажем;

3 613 грн — для пенсіонерів 70–80 років з необхідним стажем;

3 323 грн — для вікових груп до 70 років або інвалідів І групи;

3 038 грн — для інших пенсіонерів без роботи.

Деякі пенсіонери все ж можуть отримати вікову надбавку: у 70 років це плюс 300 гривень, у 75 років — 456 гривень, а у 80 — 570 гривень.

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