Что изменится во Львове с 1 июля — нововведения для львовян

Коммунальная платежка в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине, в частности, во Львове с 1 июля не изменятся тарифы на основные коммунальные услуги. Стоимость останется такой, как и в прошлом месяце.

Новини.LIVE рассказывают, сколько будут платить львовяне за коммуналку в июле.

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Коммунальные услуги

Цены на электроэнергию для львовян останутся без изменений. Они будут платить 4,32 грн кВт-ч (для всех бытовых потребителей). Однако для пользователей двухзонных счетчиков с 23:00 до 07:00 действует ночной тариф — 2,16 грн за кВт-ч.

Отметим, что с 1 июля этого года изменится лишь стандарт напряжения электросети — с 220 вольт на 230, но на стоимости услуг это никак не скажется, ведь Кабинет министров еще в апреле принял решение согласно которому до 31 октября 2025 года цены на электроэнергию для украинцев остаются неизменными.

Что касается газоснабжения, ситуация здесь тоже не изменится. Потребители, которые являются клиентами Нафтогаза, до мая 2026 года будут платить 7,96 грн за кубометр газа.

Если говорить о других компаниях, то в июле цены на голубое топливо будут колебаться в пределах от 7,79 грн до 9,99 грн за кубометр. Так было и в предыдущие месяцы.

Тарифы на водоснабжение также останутся неизменными, но стоит отметить, что местные власти могут повышать тарифы самостоятельно и для этого ей не требуется согласование Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Общественный транспорт

Стоимость проезда во Львове изменилась с 1 июня, поэтому с июля новых тарифов не будет. По состоянию на сейчас цены следующие:

17 грн — разовый электронный билет, приобретенный через "ЛеоКарт" или приложение;

20 грн — разовый билет, приобретенный банковской картой через валидатор;

25 грн — разовый бумажный билет;

8,5 грн — разовый студенческий билет, приобретенный через "ЛеоКарт";

17 грн — разовый электронный билет на перевозку багажа;

25 грн — разовый бумажный билет на перевозку багажа;

400 грн — штрафной билет.

Пенсии

В июле этого года размер пенсий для львовян меняться тоже не будет, ведь основная индексация состоялась в марте. Минимальные пенсии сейчас такие

3 758 грн — для неработающих лиц в возрасте от 65 лет со стажем;

3 613 грн — для пенсионеров 70-80 лет с необходимым стажем;

3 323 грн — для возрастных групп до 70 лет или инвалидов І группы;

3 038 грн — для остальных пенсионеров без работы.

Некоторые пенсионеры все же могут получить возрастную прибавку: в 70 лет это плюс 300 гривен, в 75 лет — 456 гривен, а в 80 — 570 гривен.

Напомним, ранее мы писали, что украинцам заплатят за некачественный газ. Для этого нужно, чтобы давление и/или качество природного газа не соответствовало параметрам, которые определены в Кодексе газораспределительных систем.

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