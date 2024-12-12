Публікація радянської символіки - як суд покарав за це жінку

Жінка сидить за ноутбуком. Фото: Pexels

На Львівщині судили жінку, яка у соцмережах поширювала пропаганду радянської символіки. За рішенням суду у неї конфіскували телефон.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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У матеріалах справи зазначається, що жінка користувалася забороненою в Україні соцмережею "Однокласники". У 2022 році на своїй сторінці вона поширювала дописи з комуністичною символікою.

"А саме: "прапори, символи, зображення, або інша атрибутика, в яких відтворюється поєднання серпа та молота, серпа, молота та п`ятикутної зірки", "зображення, присвячені особам, які обіймали керівні посади в комуністичній партії", — йдеться у судовій справі.

У суді жінка визнала свою провину та розкаялася.

Що вирішив суд

Суддя визнав її винною та призначив покарання у вигляді року випробувального терміну та конфіскував її телефон.

Також жінка має сплатити на користь держави майже вісім тисяч гривень за проведення судової мистецтвознавчої експертизи.

Нагадаємо, на Одещині судили чоловіка, який зірвав з будівлі прапор України. За наругу над державним символом він отримав покарання у вигляді року випробувального терміну.

Також ми писали, що у Києві неповнолітнього судили за те, що він у публічному місці співав пісню "Я русский".