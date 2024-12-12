Публикация советской символики – как суд наказал за это женщину

Публиковала серп и молот — на Львовщине осудили женщину
На Львовщине судили женщину, которая в соцсетях распространяла пропаганду советской символики. По решению суда у нее конфисковали телефон.
Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.
Постила "вождей" и советский флаг
В материалах дела говорится, что женщина пользовалась запрещенной в Украине соцсетью "Одноклассники". В 2022 году на своей странице она распространяла на своей странице сообщения с коммунистической символикой.
"А именно: "флаги, символы, изображения, или иная атрибутика, в которых воспроизводится сочетание серпа и молота, серпа, молота и пятиконечной звезды", "изображения, посвященные лицам, занимающим руководящие должности в коммунистической партии", — говорится по судебному делу.
В суде женщина признала свою вину и раскаялась.
Что решил суд
Судья признал ее виновной и назначил наказание в виде года испытательного срока и конфисковал телефон.
Также женщина должна заплатить в пользу государства около восьми тысяч гривен за проведение судебной искусствоведческой экспертизы.
Напомним, в Одесской области судили мужчину, который сорвал с здания флаг Украины. За поругание над государственным символом он получил наказание в виде года испытательного срока.
Также мы писали, что в Киеве несовершеннолетнего судили за то, что он в публичном месте пел песню "Я русский".
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