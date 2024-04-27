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Ракетний удар по Львівській області — в ОВА розповіли про наслідки

27 квітня 2024 11:14
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Ракетний удар по Львівській області — в ОВА розповіли про наслідки
Наслідки обстрілу Львівської області. Фото ілюстративне: Фокус
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські загарбники завдали ракетного удару по Львівській області крилатими ракетами різного класу та аеробалістичними ракетами "Кинджал". На щастя, обійшлося без руйнувань і постраждалих.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький в суботу, 27 квітня.

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Сили ППО області знищили три крилаті ракети. На жаль, є і влучання.

"Ворог атакував два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах. На них почалися пожежі", — повідомив Козицький.

Підрозділи ДСНС, які прибули на місце, оперативно загасили загоряння.

"Жертв, постраждалих, руйнувань житлової інфраструктури станом на цю годину на Львівщині немає", — запевнили в ОВА. 

Козицький також запевнив, що системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. Про аварійні відключення електроенергії наразі не йдеться. 

Львівська область
Повідомлення Львівської ОВА. Фото: скриншот

Раніше ми розповідали, що російські загарбники атакували чотири теплоелектростанції ДПЕК. Внаслідок цього було серйозно пошкоджено обладнання, є постраждалі.

Нагадаємо, ми писали, що в Укренерго відповіли, якою є ймовірність відключень електроенергії. Поки що не передбачається запровадження графіків відключень електроенергії для домогосподарств по всій країні.

Львів
вибух
Україна
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ППО
ракетний удар

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