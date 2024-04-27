Ракетний удар по Львівській області — в ОВА розповіли про наслідки
Російські загарбники завдали ракетного удару по Львівській області крилатими ракетами різного класу та аеробалістичними ракетами "Кинджал". На щастя, обійшлося без руйнувань і постраждалих.
Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький в суботу, 27 квітня.
Обстріл Львівської області
Сили ППО області знищили три крилаті ракети. На жаль, є і влучання.
"Ворог атакував два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах. На них почалися пожежі", — повідомив Козицький.
Підрозділи ДСНС, які прибули на місце, оперативно загасили загоряння.
"Жертв, постраждалих, руйнувань житлової інфраструктури станом на цю годину на Львівщині немає", — запевнили в ОВА.
Козицький також запевнив, що системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. Про аварійні відключення електроенергії наразі не йдеться.
Раніше ми розповідали, що російські загарбники атакували чотири теплоелектростанції ДПЕК. Внаслідок цього було серйозно пошкоджено обладнання, є постраждалі.
Нагадаємо, ми писали, що в Укренерго відповіли, якою є ймовірність відключень електроенергії. Поки що не передбачається запровадження графіків відключень електроенергії для домогосподарств по всій країні.
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