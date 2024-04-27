Ракетный удар по Львовской области — в ОВА рассказали о последствиях
Российские захватчики нанесли ракетный удар по Львовской области крылатыми ракетами разного класса и аэробалистическими ракетами "Кинжал". К счастью, обошлось без разрушений и пострадавших.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в субботу, 27 апреля.
Обстрел Львовской области
Силы ПВО области уничтожили три крылатых ракеты. К сожалению, есть и попадание.
"Враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском и Червоноградском районах. На них начались пожары", — сообщил Козицкий.
Прибывшие на место подразделения ГСЧС оперативно потушили возгорание.
"Жертв, пострадавших, разрушений жилищной инфраструктуры по состоянию на этот час во Львовской области нет", — заверили в ОВА.
Козицкий также заверил, что системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме. Об аварийных отключениях электроэнергии пока речь не идет.
Ранее мы рассказывали, что российские захватчики атаковали четыре теплоэлектростанции ДТЭК. В результате было серьезно повреждено оборудование, есть пострадавшие.
Напомним, мы писали, что в Укрэнерго ответили, какова вероятность отключений электроэнергии. Пока что не предполагается введение графиков отключений электроэнергии для домохозяйств по всей стране.
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