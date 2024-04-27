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Ракетный удар по Львовской области — в ОВА рассказали о последствиях

27 апреля 2024 11:14
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Ракетный удар по Львовской области — в ОВА рассказали о последствиях
Последствия обстрелов Львовской области. Фото иллюстративное: Фокус
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российские захватчики нанесли ракетный удар по Львовской области крылатыми ракетами разного класса и аэробалистическими ракетами "Кинжал". К счастью, обошлось без разрушений и пострадавших.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в субботу, 27 апреля.

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Силы ПВО области уничтожили три крылатых ракеты. К сожалению, есть и попадание.

"Враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском и Червоноградском районах. На них начались пожары", — сообщил Козицкий.

Прибывшие на место подразделения ГСЧС оперативно потушили возгорание.

"Жертв, пострадавших, разрушений жилищной инфраструктуры по состоянию на этот час во Львовской области нет", — заверили в ОВА.

Козицкий также заверил, что системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме. Об аварийных отключениях электроэнергии пока речь не идет.

Львовская область
Сообщение Львовской ОВА. Фото: скриншот

Ранее мы рассказывали, что российские захватчики атаковали четыре теплоэлектростанции ДТЭК. В результате было серьезно повреждено оборудование, есть пострадавшие.

Напомним, мы писали, что в Укрэнерго ответили, какова вероятность отключений электроэнергии. Пока что не предполагается введение графиков отключений электроэнергии для домохозяйств по всей стране.

Львов
взрыв
Украина
обстрелы
ПВО
ракетный удар

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