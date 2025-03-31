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Раптове похолодання — якою буде погода у Львові завтра

31 березня 2025 17:50
Світлана Силенко - Редактор
Погода у Львові 1 квітня - прогноз погоди на завтра
Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

У вівторок, 1 квітня, різко погіршиться погода у Львові. Температура на Львівщині суттєво знизиться, очікуються дощі.

Про це повідомляє портал Мeteoprog.

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Погода у Львові. Фото: meteoprog

Якою буде погода 1 квітня у Львові

Так, вночі синоптики передають до +6 °С, а вдень температура підніметься до +12 °С.

Крім того, очікується дощ, який стане сильнішим увечері.

Протягом дня буде хмарно, часом буде невеликий дощ.

Нагадаємо, за словами синоптика Наталки Діденко, завтра у деяких областях буде дощова та прохолодна погода.

А за даними синоптиків, протягом тижня в Україні литимуть дощі. Водночас температура повітря максимально сягне +20 °С.

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