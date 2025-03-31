Погода во Львове 1 апреля - прогноз погоды на завтра

Внезапное похолодание — какой будет погода во Львове завтра
Во вторник, 1 апреля, резко ухудшится погода во Львове. Температура на Львовщине существенно снизится, ожидаются дожди.
Об этом сообщает портал Мeteoprog.
Какой будет погода 1 апреля во Львове
Так, ночью синоптики передают до +6 °С, а днем температура поднимется до +12 °С.
Кроме того, ожидается дождь, который станет сильнее вечером.
В течение дня будет облачно, временами будет небольшой дождь.
Напомним, по словам синоптика Натальи Диденко, завтра в некоторых областях будет дождливая и прохладная погода.
А по данным синоптиков, в течение недели в Украине будут лить дожди. В то же время температура воздуха максимально достигнет +20 °С.
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