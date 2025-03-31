Погода во Львове 1 апреля - прогноз погоды на завтра

Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 1 апреля, резко ухудшится погода во Львове. Температура на Львовщине существенно снизится, ожидаются дожди.

Об этом сообщает портал Мeteoprog.

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Погода во Львове. Фото: meteoprog

Какой будет погода 1 апреля во Львове

Так, ночью синоптики передают до +6 °С, а днем температура поднимется до +12 °С.

Кроме того, ожидается дождь, который станет сильнее вечером.

В течение дня будет облачно, временами будет небольшой дождь.

Напомним, по словам синоптика Натальи Диденко, завтра в некоторых областях будет дождливая и прохладная погода.

А по данным синоптиков, в течение недели в Украине будут лить дожди. В то же время температура воздуха максимально достигнет +20 °С.