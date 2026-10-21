Черга машин. Фото: ДПСУ

Станом на зараз на українсько-польському кордоні найбільше автомобілів очікують у пунктах пропуску "Шегині" та "Краківець". За даними речниці Західного регіонального управління ДПСУ Світлани Бурди, у "Шегинях" накопичилося 45 автомобілів, у "Краківці" — 15, а в "Нижанковичах" — 10. На в’їзд в Україну через пункт пропуску "Медика — Шегині" очікують 30 автомобілів. Інші пункти пропуску працюють без накопичень.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Чому на популярних пунктах пропуску виникають черги

За добу 20 жовтня західний кордон України з країнами ЄС і Молдовою в межах Чернівецької області перетнули 65 тисяч осіб і 16 тисяч транспортних засобів.

Як зазначила Бурда, ці показники не є високими порівняно, зокрема, з літнім сезоном. Зазвичай пасажиропотік збільшується напередодні вихідних і протягом суботи та неділі. Водночас черги можуть виникати ситуативно, коли значна кількість подорожніх одночасно обирає один пункт пропуску. Найчастіше такі скупчення фіксують у "Краківці" та "Шегинях", які залишаються популярними серед мандрівників.

Окремим чинником роботи пунктів пропуску є повітряні тривоги. Якщо тривогу оголошують у районі, де існує загроза для прикордонної інфраструктури, пропускні операції тимчасово призупиняють. Після стабілізації ситуації роботу відновлюють. Однак, за словами речниці, нинішні накопичення не пов’язані з такими зупинками, адже мають ситуативний характер, а повітряні тривоги не є довготривалими.

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"Підстав говорити про очікування тривалістю в десятки годин немає. Для легкового транспорту тривалого на регулярній основі очікування немає", — зазначила речниця Західного регіонального управління ДПСУ.

Водночас тривалість очікування залежить від типу транспорту. Кількість легкових автомобілів перед пунктом пропуску не завжди означає, що водіям доведеться довго чекати.

Для автобусів і вантажівок діє електронна система "єЧерга". Завдяки їй транспортні засоби прибувають до пунктів пропуску у визначений час, що дає змогу розподіляти потік і уникати фізичного очікування безпосередньо перед кордоном. Тривалість проходження контролю залежить від кількох чинників: кількості людей і транспортних засобів, інтенсивності руху та роботи контрольних служб як з українського, так і з польського боку.

Як повідомляли Новини.LIVE, 19 жовтня речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко пояснив, що завантаженість пунктів пропуску на кордоні з Польщею залежить від інтенсивності пасажиропотоку. Перед вихідними кількість подорожніх зазвичай зростає, через що на популярних напрямках можуть накопичуватися десятки автомобілів, тоді як на інших переходах черг може не бути.

Як повідомляли Новини.LIVE, наприкінці вересня Міністерство розвитку громад та територій України вело переговори з Польщею щодо укладення угоди, яка дозволить українським прикордонникам працювати на польському боці кордону. Це питання планували розглянути під час робочої зустрічі української та польської делегацій на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ".