Очередь автомобилей. Фото: ГПСУ

На данный момент на украинско-польской границе наибольшее скопление автомобилей наблюдается в пунктах пропуска "Шегини" и "Краковец". По данным пресс-секретаря Западного регионального управления ГПСУ Светланы Бурды, в "Шегинях" скопилось 45 автомобилей, в "Краковце" — 15, а в "Нижанковичах" — 10. На въезд в Украину через пункт пропуска "Медика — Шегини" ожидают 30 автомобилей. Остальные пункты пропуска работают без скоплений.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Марта Байдака.

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Почему на популярных пунктах пропуска возникают очереди

За сутки 20 октября западную границу Украины со странами ЕС и Молдовой в пределах Черновицкой области пересекли 65 тысяч человек и 16 тысяч транспортных средств.

Как отметила Бурда, эти показатели не являются высокими по сравнению, в частности, с летним сезоном. Обычно пассажиропоток увеличивается накануне выходных и в течение субботы и воскресенья. В то же время очереди могут возникать ситуативно, когда значительное количество путешественников одновременно выбирает один пункт пропуска. Чаще всего такие скопления фиксируются в «Краковце» и "Шегинях", которые остаются популярными среди путешественников.

Отдельным фактором, влияющим на работу пунктов пропуска, являются воздушные тревоги. Если тревога объявляется в районе, где существует угроза для пограничной инфраструктуры, пропускные операции временно приостанавливаются. После стабилизации ситуации работу возобновляют. Однако, по словам пресс-секретаря, нынешние скопления не связаны с такими остановками, ведь они носят ситуативный характер, а воздушные тревоги не являются длительными.

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"Оснований говорить о ожидании продолжительностью в десятки часов нет. Для легкового транспорта длительного ожидания на регулярной основе нет", — отметила пресс-секретарь Западного регионального управления ГПСУ.

В то же время продолжительность ожидания зависит от типа транспорта. Количество легковых автомобилей перед пунктом пропуска не всегда означает, что водителям придется долго ждать.

Для автобусов и грузовиков действуетэлектронная система"еЧерга". Благодаря ей транспортные средства прибывают к пунктам пропуска в назначенное время, что позволяет распределять поток и избегать физического ожидания непосредственно перед границей. Продолжительность прохождения контроля зависит от нескольких факторов: количества людей и транспортных средств, интенсивности движения и работы контрольных служб как с украинской, так и с польской стороны.

Как сообщали Новини.LIVE, 19 октября пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко пояснил, что загруженность пунктов пропуска на границе с Польшей зависит от интенсивности пассажиропотока. Перед выходными количество путешественников обычно увеличивается, из-за чего на популярных направлениях могут скапливаться десятки автомобилей, тогда как на других переходах очередей может не быть.

Как сообщали Новини.LIVE, в конце сентября Министерство развития общин и территорий Украины вело переговоры с Польшей о заключении соглашения, которое позволит украинским пограничникам работать на польской стороне границы. Этот вопрос планировалось рассмотреть в ходе рабочей встречи украинской и польской делегаций на пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск".