Реформа освіти в Україні 2027 - школа без фізики та хімії, що думають у Львові

Діти у школі. Фото: pixabay

У 2027 році в Україні планується впровадження реформи старшої школи, яка передбачає значні зміни в освітньому процесі для учнів 10-12 класів. Згідно з нововведеннями, такі предмети, як фізика, хімія, біологія та географія, перестануть бути обов'язковими для всіх учнів. Натомість старшокласники зможуть обирати профіль навчання та зосереджуватися на дисциплінах, які відповідають їхнім інтересам та майбутнім професійним планам.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, чи підтримують вони реформу старшої школи.

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Усі опитані вважають, що біологія, хімія та фізика повинні залишитися у переліку обов’язкових для вивчення у школі.

"Я прихильниця того, що діти мають мати базовий рівень освіти з усіх дисциплін. Насправді у майбутньому дитині важко визначитись, ким вона хоче бути, тому що зараз вона може вважати, що ці предмети їй не потрібні, але потім змінити свої погляди", — каже жінка.

"Я вважаю що фізика потрібна, бо діти мають розуміти, що це не магія. І біологія — такий предмет, який потрібний дітям віком 14 -15 років. Вони повинні знати базу", — додає дівчина.

"Як мама трьох дітей, я думаю що ці предмети потрібні, але викладати їх потрібно в простішій формі. А для дітей, які маю схильність до математики, фізики чи хімії, то вони мали б навчатись у спеціалізованих класах, де буде поглиблене навчання з цих предметів", — наголошує жінка.

До слова, раніше в Міністерстві освіти і науки повідомили, що з 2027 року в старшій школі стануть необов’язковими такі предмети, як зарубіжна література, всесвітня історія, біологія, географія, фізика і хімія. Обов’язковими залишаться українська мова та література, історія України, англійська, математика, фізкультура та "Захист України".

Нагадаємо, ми раніше писали, чи будуть мобілізовувати студентів та викладачів в Україні.

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