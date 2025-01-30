Реформа образования в Украине 2027 - школа без физики и химии, что думают во Львове

Дети в школе. Фото: pixabay

В 2027 году в Украине планируется внедрение реформы старшей школы, которая предусматривает значительные изменения в образовательном процессе для учеников 10-12 классов. Согласно нововведениям, такие предметы, как физика, химия, биология и география, перестанут быть обязательными для всех учеников. Зато старшеклассники смогут выбирать профиль обучения и сосредотачиваться на дисциплинах, которые соответствуют их интересам и будущим профессиональным планам.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, поддерживают ли они реформу старшей школы.

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Все опрошенные считают, что биология, химия и физика должны остаться в перечне обязательных для изучения в школе.

"Я сторонница того, что дети должны иметь базовый уровень образования по всем дисциплинам. На самом деле в будущем, ребенку трудно определиться, кем он хочет быть, потому что сейчас он может считать, что эти предметы ему не нужны, но потом изменить свои взгляды", — говорит женщина.

"Я считаю, что физика нужна, потому что дети должны понимать, что это не магия. И биология, такой предмет который нужен детям в возрасте 14 -15 лет. Они должны знать базу", — добавляет девушка.

"Как мама троих детей, я думаю, что эти предметы нужны, но преподавать их нужно в более простой форме. А для детей которые имею склонность к математике, физике или химии. Они должны учиться в специализированных классах, где будет углубленное обучение по этим предметам", — отмечает женщина.

К слову, ранее в Министерстве образования и науки сообщили, что с 2027 года в старшей школе станут необязательными такие предметы, как зарубежная литература, всемирная история, биология, география, физика и химия. Обязательными останутся украинский язык и литература, история Украины, английский, математика, физкультура и "Защита Украины".

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