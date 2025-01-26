Погода у Львові на 27 січня — прогноз погоди на завтра

Рекордні показники — якою буде погода у Львові завтра
Погода у Львові 27 січня буде аномально теплою. Стовпчики термометрів піднімуться до +13...+14 °C.
Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.
Погода у Львові 27 січня
Завтра у Львові та області буде хмарна погода з проясненнями, але без істотних опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман, а на окремих ділянках доріг ожеледиця. Крім того, 27 січня в регіоні буде сильний південно-західний вітер 9-14 м/с, а вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Водночас температура повітря у Львові буде аномально теплою. Вночі вона опуститься до -1...+4 °C, але вже вдень підніметься до +9...+14 °C.
Нагадаємо, 27 січня у Харкові буде небезпечна погода. Синоптики попередили про сильний туман та вітер.
Водночас у Києві буде значно тепліше. За прогнозами синоптиків, позначки термометра піднімуться до +10 °C.
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