Погода у Львові на 27 січня — прогноз погоди на завтра

Сильний вітер. Фото: stopcor.org

Погода у Львові 27 січня буде аномально теплою. Стовпчики термометрів піднімуться до +13...+14 °C.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

Читайте також:

Погода у Львові 27 січня

Завтра у Львові та області буде хмарна погода з проясненнями, але без істотних опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман, а на окремих ділянках доріг ожеледиця. Крім того, 27 січня в регіоні буде сильний південно-західний вітер 9-14 м/с, а вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Водночас температура повітря у Львові буде аномально теплою. Вночі вона опуститься до -1...+4 °C, але вже вдень підніметься до +9...+14 °C.

Скриншот допису Львівського регіонального центру

Нагадаємо, 27 січня у Харкові буде небезпечна погода. Синоптики попередили про сильний туман та вітер.

Водночас у Києві буде значно тепліше. За прогнозами синоптиків, позначки термометра піднімуться до +10 °C.