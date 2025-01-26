Погода во Львове на 27 января — прогноз погоды на завтра

Сильный ветер. Фото: stopcor.org

Погода в Львове 27 января будет аномально теплой. Столбики термометров поднимутся до +13...+14 °C.

Об этом сообщили в Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

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Погода во Львове 27 января

Завтра во Львове и области будет облачная погода с прояснениями, но без существенных осадков. Ночью и утром возможен слабый туман, а на отдельных участках дорог гололедица. Кроме того, 27 января в регионе будет сильный юго-западный ветер 9-14 м/с, а днем местами порывы 15-20 м/с.

В то же время температура воздуха во Львове будет аномально теплой. Ночью она опустится до -1...+4 °C, но уже днем поднимется до +9...+14 °C.

Скриншот сообщения Львовского регионального центра

Напомним, 27 января в Харькове будет опасная погода. Синоптики предупредили о сильном тумане и ветре.

В то же время в Киеве будет значительно теплее. По прогнозам синоптиков, отметки термометра поднимутся до +10 °C.