Ресторатор Євген Клопотенко вважає, що український бізнес захищений, як ніколи

Ресторатор Євген Клопотенко. Фото: uk.wikipedia.org

Незважаючи на війну, український бізнес зараз захищений. Теперішній час — найкращий для започаткування власної справи.

Про це у п'ятницю, 28 червня, під час форуму інвесторів Mind Invest Summit у Львові заявив український шеф-кухар, ресторатор Євген Клопотенко.

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Держава чує бізнес

За словами ресторатора, держава чує бізнес. І у підприємців є доступ до всіх міністрів.

"Я роблю бізнес, починаючи з 2011 року. Зараз я себе відчуваю захищеним, у безпеці — з точки зору ведення бізнесу. Можуть бути якісь моменти, коли відбуваються торги, коли хтось хоче взяти собі завод, і його треба на торгах перемогти, а хтось інший там підробив умови. Але це не проблема держави. Це проблема людей, які це все роблять. Але в цілому я відчуваю 100-відсоткову впевненість в тому, що в Україні можна робити бізнес. Якщо ти робиш "білий" бізнес, і ти робиш бізнес соціально-відповідальний, той, який подобається людям, то навіть якщо завтра хтось до тебе прийде, ти зробиш розголос про це, і точно буде реакція держави", — сказав Клопотенко.

Конференція для інвесторів та підприємців Mind Invest Summit триватиме два дні. Закриття форуму відбудеться у суботу, 29 червня.

Нагадаємо, в українських приватних підприємців з'явилася можливість отримати кредити від банків для встановлення нових електростанцій. Таким чином бізнес може долучитися до відновлення української енергетики та отримувати прибуток.

Раніше ми повідомляли, що шведське підприємство IKEA, яке спеціалізується на реалізації меблів та товарів для оселі, вирішило відновити роботу в Україні.