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Ресторатор Клопотенко рассказал об особенностях ведения бизнеса во время войны

29 июня 2024 01:08
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Ресторатор Евгений Клопотенко считает, что украинский бизнес защищен как никогда
Ресторатор Евгений Клопотенко. Фото: ru.wikipedia.org
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Несмотря на войну, украинский бизнес сейчас защищен. Настоящее время — лучшее для начала собственного дела.

Об этом в пятницу, 28 июня, во время форума инвесторов Mind Invest Summit во Львове заявил украинский шеф-повар, ресторатор Евгений Клопотенко.

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Государство слышит бизнес

По словам ресторатора, государство слышит бизнес. И у предпринимателей есть доступ ко всем министрам.

"Я занимаюсь бизнесом, начиная с 2011 года. Сейчас я себя чувствую защищенным, в безопасности — с точки зрения ведения бизнеса. Могут быть некоторые моменты, когда проходят торги, когда кто-то хочет взять себе завод, и его надо на торгах победить, а кто-то другой там подделал условия. Но это не проблема государства. Это проблема людей, который этим занимаются. В целом я ощущаю 100-процентную уверенность в том, что в Украине можно делать бизнес. Если ты ведешь "белый" бизнес, и ты делаешь бизнес социально-ответственный, который нравится людям, то даже, если завтра кто-то к тебе придет, ты сделаешь огласку об этом, и точно будет реакция государства", — сказал Клопотенко.

Конференция для инвесторов и предпринимателей Mind Invest Summit продлится два дня. Закрытие форума состоится в субботу, 29 июня.

Напомним, у украинских частных предпринимателей появилась возможность получить кредиты от банков для установки новых электростанций. Таким образом, бизнес может приобщиться к возобновлению украинской энергетики и получать прибыль.

Ранее мы сообщали, что шведское предприятие IKEA, специализирующееся на реализации мебели и товаров для дома, решило возобновить работу в Украине.

Евгений Клопотенко
Львов
инвестиции
бизнес
предприниматели

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