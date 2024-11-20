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Революція Гідності — як вона змінила життя українців за 10 років

20 листопада 2024 19:13
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст
Річниця Революції Гідності та Свободи — дата та що змінилось в житті українців
Революція Гідності в Україні. Фото: Sputnik
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст

Сьогодні, 21 листопада, минає 10 річниця Революції Гідності та Свободи — події, яка кардинально змінила історію України та вплинула на життя кожного громадянина. Цей рух став символом боротьби за свободу, права людини та європейське майбутнє. Майдан став символом солідарності, яка сьогодні відчувається ще сильніше. Українці відчули свою силу і відповідальність за долю країни.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях міста, чи брали вони участь у Революції Гідності та як ці події змінили їхнє життя. 

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Більшість опитаних кажуть, ця подія стала визначальною в новітній історії України, вона переросла у масштабний рух за права, свободи та європейський вибір та повного відторгнення від Росії. Але є і ті, які переконані, що нічого хорошого Майдан українцям не приніс.

"Так, брала участь і ці події назавжди змінили моє життя, тому що я вже не можу спокійно сприймати ситуацію, яка зараз відбувається в Україні, як до Революції. Я вважаю, це є геноцид українців і в країни є багато ворогів, які підривають її зсередини", — каже жінка.

"Ні, не брала. Я з Херсону і ми з чоловіком тоді казали, що ця Революція ні до чого хорошого не призведе. Чоловік казав, Америка і Європа нас все одно до себе не візьмуть", — наголошує респондент.

"Не брав участі, але це історична подія 2014 року. Тоді змінили "курс" від російського впливу до європейської інтеграції. І я вважаю, що це позитивні зміни", — додає чоловік.

"Ніяк не вплинула. А що стало краще? Наші сини гинуть, а мами отримують 3200 грн пенсії. Може людина зараз вижити за такі гроші? Нам абсолютно нічого не дала Революція Гідності", — каже львів'янка.

"Так, брала. Я тоді знайшла багато друзів і зрозуміла, що в Україні потрібні зміни на краще, такі як в Європі", — ділиться думками опитана жінка.

Нагадаємо, ми раніше писали, як Президент України Володимир Зеленський у День Гідності та Свободи вшанував пам'ять українців, які загинули під час Революції Гідності.

Ми також писали, яка українська телеведуча поділилася спогадами про початок революції.

українці Львів Україна Революція Гідності Євромайдан опитування

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