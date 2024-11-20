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Революция Достоинства — как изменилась жизнь украинцев за 10 лет

20 ноября 2024 19:13
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист
Годовщина Революции Достоинства и Свободы — дата и изменившаяся в жизни украинцев
Революция Достоинства в Украине. Фото: Sputnik
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист

Сегодня, 21 ноября, проходит 10-я годовщина Революции Достоинства и Свободы — события, которое кардинально изменило историю Украины и повлияло на жизнь каждого гражданина. Это движение стало символом борьбы за свободу, права человека и европейское будущее. Украинцы почувствовали свою силу и ответственность за судьбу страны.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах города, участвовали ли они в Революции Достоинства и как эти события изменили их жизнь.

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Большинство опрошенных говорят, что это событие стало определяющим в новейшей истории Украины, оно переросло в масштабное движение за права, свободы и европейский выбор и полного отторжение от России. Но есть и те, кто убежден, что ничего хорошего Майдан украинцам не принес.

"Да, участвовала и эти события навсегда изменили мою жизнь, потому что я уже не могу спокойно воспринимать ситуацию, которая сейчас происходит в Украине, как до Революции. Я считаю, это геноцид украинцев и у страны есть много врагов, которые подрывают ее изнутри", — говорит женщина.

"Нет, не брала. Я из Херсона и мы с мужем тогда говорили, что эта Революция ни к чему хорошему не приведет. Муж говорил, Америка и Европа нас все равно к себе не возьмут", — отмечает респондент.

"Не участвовал, но это историческое событие 2014 года. Тогда изменили "курс" от российского влияния к европейской интеграции. И я считаю, что это положительные изменения", — добавляет мужчина.

"Никак не повлияла. А что стало лучше? Наши сыновья гибнут, а мамы получают 3200 грн пенсии. Может, человек сейчас выжить за такие деньги? Нам абсолютно ничего не дала Революция Достоинства", — говорит львовянка.

"Да, брала. Я тогда нашла много друзей и поняла, что в Украине нужны изменения к лучшему, такие как в Европе", — делится мыслями опрошенная женщина.

Напомним, мы ранее писали, как Президент Украины Владимир Зеленский в День Достоинства и Свободы почтил память украинцев, погибших во время Революции Достоинства.

Мы также писали, какая украинская телеведущая поделилась воспоминаниями о начале революции.

украинцы Львов Украина Революция Достоинства Евромайдан опрос

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