Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрСмакКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів РФ атакувала критичну інфраструктуру Львівської області

РФ атакувала критичну інфраструктуру Львівської області

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 05:48
Обстріл Львівської області 29 червня — атаковано критичну інфраструктуру
Вибух у місті. Ілюстративне фото: zn.ua
Ключові моменти Перші наслідки атаки РФ по Львівській області в ніч проти 29 червня

Росіяни в ніч проти 29 червня атакували Львівську область ударними дронами та крилатими ракетами. Ворог бив по критичній інфраструктурі регіону.

Про це у Telegram повідомляє глава Львівської ОВА Максим Козицький.

Реклама
Читайте також:

Перші наслідки атаки РФ по Львівській області в ніч проти 29 червня

"За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих. Дякую за це нашій протиповітряній обороні. Окупанти били по критичній інфраструктурі нашої області", — йдеться у повідомленні.

Також Козицький додав, що на місці працюють всі профільні служби. Він уточнив, що деталі будуть згодом.

Оновлено о 06:30

Мер Львова Андрій Садовий поінформував, що по місту завершено перевірку. За його словами, ворог пробував бити по критичній інфраструктурі.

"Попри складність цієї нічної комбінованої атаки, у Львові не постраждала жодна людина й жодна цивільна будівля", — додав він.

Нагадаємо, що цієї ночі ворог також атакував Черкаську область. Внаслідок обстрілу було атаковано цивільну інфраструктуру та щонайменше 3 людини постраждали.

Також ми писали, що ворог вночі комбіновано атакував Кременчуцький район Полтавської області. Під атакою було підприємство та сталася пожежа.

Львівська область обстріли дрон Шахід-136 критична інфраструктура війна в Україні ракетний удар
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації