Обстріл Львівської області 29 червня — атаковано критичну інфраструктуру

Вибух у місті. Ілюстративне фото: zn.ua

Росіяни в ніч проти 29 червня атакували Львівську область ударними дронами та крилатими ракетами. Ворог бив по критичній інфраструктурі регіону.

Про це у Telegram повідомляє глава Львівської ОВА Максим Козицький.

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"За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих. Дякую за це нашій протиповітряній обороні. Окупанти били по критичній інфраструктурі нашої області", — йдеться у повідомленні.

Також Козицький додав, що на місці працюють всі профільні служби. Він уточнив, що деталі будуть згодом.

Оновлено о 06:30

Мер Львова Андрій Садовий поінформував, що по місту завершено перевірку. За його словами, ворог пробував бити по критичній інфраструктурі.

"Попри складність цієї нічної комбінованої атаки, у Львові не постраждала жодна людина й жодна цивільна будівля", — додав він.

Нагадаємо, що цієї ночі ворог також атакував Черкаську область. Внаслідок обстрілу було атаковано цивільну інфраструктуру та щонайменше 3 людини постраждали.

Також ми писали, що ворог вночі комбіновано атакував Кременчуцький район Полтавської області. Під атакою було підприємство та сталася пожежа.