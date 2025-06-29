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Главная Львов РФ атаковала критическую инфраструктуру Львовской области

РФ атаковала критическую инфраструктуру Львовской области

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 05:48
Обстрел Львовской области 29 июня — атакована критическая инфраструктура
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: zn.ua
Ключові моменти Первые последствия атаки РФ по Львовской области в ночь на 29 июня

Россияне в ночь на 29 июня атаковали Львовскую область ударными дронами и крылатыми ракетами. Враг бил по критической инфраструктуре региона.

Об этом в Telegram сообщает глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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Первые последствия атаки РФ по Львовской области в ночь на 29 июня

"По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших. Спасибо за это нашей противовоздушной обороне. Оккупанты били по критической инфраструктуре нашей области", — говорится в сообщении.

Также Козицкий добавил, что на месте работают все профильные службы. Он уточнил, что детали будут позже.

Напомним, что этой ночью враг также атаковал Черкасскую область. В результате обстрела была атакована гражданская инфраструктура и по меньшей мере 3 человека пострадали.

Также мы писали, что враг ночью комбинированно атаковал Кременчугский район Полтавской области. Под атакой было предприятие и произошел пожар.

Львовская область обстрелы дрон Шахид-136 критическая инфраструктура война в Украине ракетный удар
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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