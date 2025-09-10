Відео
Головна Львів РФ атакувала Львів дронами та ракетами — що відомо

РФ атакувала Львів дронами та ракетами — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 07:51
Росіяни атакували Львів — які наслідки
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У ніч проти 10 вересня російські окупанти безпілотниками та ракетами атакували Львів. Наразі інформації щодо постраждалих немає.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький у середу, 10 вересня, в Telegram.

Читайте також:

Атака РФ на Львів 10 вересня — що відомо

Сьогодні вночі, 10 вересня, російські війська завдали масованого удару по Львову. Ворог застосував проти цивільного населення безпілотники та ракети.

"Уночі ворог атакував Львів бойовими безпілотниками та ракетами. Жертв чи постраждалих нема. Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. Це була дуже складна ніч. Дякую за роботу нашим воїнам ППО!" — поінформував очільник ОВА.

Атака РФ на Львів
Скриншот повідомлення очільника ОВА/Telegram

Раніше ми інформували про вибухи у Рівному в ніч проти 10 вересня — ворог масовано атакував Україну дронами.

Також ми повідомляли, що під час атаки РФ на Україну 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі.

Львів обстріли війна в Україні Росія атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
