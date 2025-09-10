Росіяни атакували Львів — які наслідки

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У ніч проти 10 вересня російські окупанти безпілотниками та ракетами атакували Львів. Наразі інформації щодо постраждалих немає.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький у середу, 10 вересня, в Telegram.

Атака РФ на Львів 10 вересня — що відомо

Сьогодні вночі, 10 вересня, російські війська завдали масованого удару по Львову. Ворог застосував проти цивільного населення безпілотники та ракети.

"Уночі ворог атакував Львів бойовими безпілотниками та ракетами. Жертв чи постраждалих нема. Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. Це була дуже складна ніч. Дякую за роботу нашим воїнам ППО!" — поінформував очільник ОВА.

Скриншот повідомлення очільника ОВА/Telegram

Раніше ми інформували про вибухи у Рівному в ніч проти 10 вересня — ворог масовано атакував Україну дронами.

Також ми повідомляли, що під час атаки РФ на Україну 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі.