Главная Львов РФ атаковала Львов дронами и ракетами — что известно

РФ атаковала Львов дронами и ракетами — что известно

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 07:51
Россияне атаковали Львов — каковы последствия
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В ночь на 10 сентября российские оккупанты беспилотниками и ракетами атаковали Львов. Сейчас информации о пострадавших нет.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в среду, 10 сентября, в Telegram.

Читайте также:

Атака РФ на Львов 10 сентября — что известно

Сегодня ночью, 10 сентября, российские войска нанесли массированный удар по Львову. Враг применил против гражданского населения беспилотники и ракеты.

"Ночью враг атаковал Львов боевыми беспилотниками и ракетами. Жертв или пострадавших нет. Системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме. Это была очень сложная ночь. Спасибо за работу нашим воинам ПВО!", — проинформировал глава ОВА.

Атака РФ на Львів
Скриншот сообщения главы ОВА/Telegram

Ранее мы информировали о взрывах в Ровно в ночь на 10 сентября — враг массированно атаковал Украину дронами.

Также мы сообщали, что во время атаки РФ на Украину 10 сентября российские дроны нарушили воздушное пространство Польши.

Львов обстрелы война в Украине Россия атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
