Головна Львів РФ вдарила по об'єкту "Нафтогазу" на Львівщині — які наслідки

РФ вдарила по об'єкту "Нафтогазу" на Львівщині — які наслідки

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 15:35
Об'єкт Нафтогазу атакувала РФ 27 січня на Львівщині — наслідки
Рятувальники на місці обстрілу. Фото: ДСНС

Російські війська у ніч проти 27 січня завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури "Нафтогазу" у Львівській області. Внаслідок влучання виникла пожежа.

Про це повідомили у пресслужбі "Нафтогазу".

Атака на об'єкт "Нафтогазу" 27 січня

У відомстві розповіли, що 27 січня Росія атакувала об'єкт критичної інфраструктури групи Нафтогаз у західному регіоні України. Внаслідок влучання виникла пожежа.

"З міркувань безпеки, щоб захистити людей і не допустити забруднення навколишнього середовища, фахівці компанії негайно зупинили технологічні процеси на обʼєкті. На місці працюють рятувальники ДСНС", — зазначив Сергій Корецький.

Зазначається, що це вже 15-та цілеспрямована атака на об'єкти "Нафтогазу" лише з початку місяця. Також у Нафтогазі додали, що вони працюють в умовах постійної загрози. Пріоритет залишився незмінний — безпека людей, мінімізація наслідків атак і стабільна робота енергосистеми.

Атака на об'єкт Нафтогазу 27 січня
Скриншот допису Нафтогазу

Нагадаємо, раніше експерт пояснив, чому блекаути не зникають навіть після ремонтів. За його словами, стан енергосистеми як "замкнене коло", яке працює за одним і тим самим принципом.

Водночас у ДТЕК заявили, що через постійні обстріли росіян Україна наближається до "гуманітарної катастрофи". З цієї причини будь-яка майбутня мирна угода повинна включати припинення вогню на енергетичну інфраструктуру.

Нафтогаз Львівська область обстріли війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
