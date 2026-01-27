Об'єкт Нафтогазу атакувала РФ 27 січня на Львівщині — наслідки

Рятувальники на місці обстрілу. Фото: ДСНС

Російські війська у ніч проти 27 січня завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури "Нафтогазу" у Львівській області. Внаслідок влучання виникла пожежа.

Про це повідомили у пресслужбі "Нафтогазу".

Атака на об'єкт "Нафтогазу" 27 січня

У відомстві розповіли, що 27 січня Росія атакувала об'єкт критичної інфраструктури групи Нафтогаз у західному регіоні України. Внаслідок влучання виникла пожежа.

"З міркувань безпеки, щоб захистити людей і не допустити забруднення навколишнього середовища, фахівці компанії негайно зупинили технологічні процеси на обʼєкті. На місці працюють рятувальники ДСНС", — зазначив Сергій Корецький.

Зазначається, що це вже 15-та цілеспрямована атака на об'єкти "Нафтогазу" лише з початку місяця. Також у Нафтогазі додали, що вони працюють в умовах постійної загрози. Пріоритет залишився незмінний — безпека людей, мінімізація наслідків атак і стабільна робота енергосистеми.

Скриншот допису Нафтогазу

Нагадаємо, раніше експерт пояснив, чому блекаути не зникають навіть після ремонтів. За його словами, стан енергосистеми як "замкнене коло", яке працює за одним і тим самим принципом.

Водночас у ДТЕК заявили, що через постійні обстріли росіян Україна наближається до "гуманітарної катастрофи". З цієї причини будь-яка майбутня мирна угода повинна включати припинення вогню на енергетичну інфраструктуру.