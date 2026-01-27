Объект Нафтогаза атаковала РФ 27 января на Львовщине — последствия

Спасатели на месте обстрела. Фото: ГСЧС

Российские войска в ночь на 27 января нанесли удар по объекту критической инфраструктуры "Нафтогаза" во Львовской области. В результате попадания возник пожар.

Об этом сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".

Атака на объект "Нафтогаза" 27 января

В ведомстве рассказали, что 27 января Россия атаковала объект критической инфраструктуры группы Нафтогаз в западном регионе Украины. В результате попадания возник пожар.

"Из соображений безопасности, чтобы защитить людей и не допустить загрязнения окружающей среды, специалисты компании немедленно остановили технологические процессы на объекте. На месте работают спасатели ГСЧС", — отметил Сергей Корецкий.

Отмечается, что это уже 15-я целенаправленная атака на объекты "Нафтогаза" только с начала месяца. Также в Нафтогазе добавили, что они работают в условиях постоянной угрозы. Приоритет остался неизменным — безопасность людей, минимизация последствий атак и стабильная работа энергосистемы.

Напомним, ранее эксперт объяснил, почему блэкауты не исчезают даже после ремонтов. По его словам, состояние энергосистемы как "замкнутый круг", который работает по одному и тому же принципу.

В то же время в ДТЭК заявили, что из-за постоянных обстрелов россиян Украина приближается к "гуманитарной катастрофе". По этой причине любое будущее мирное соглашение должно включать прекращение огня на энергетическую инфраструктуру.