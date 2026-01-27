Видео
РФ ударила по объекту Нафтогаза на Львовщине — какие последствия

РФ ударила по объекту Нафтогаза на Львовщине — какие последствия

Дата публикации 27 января 2026 15:35
Объект Нафтогаза атаковала РФ 27 января на Львовщине — последствия
Спасатели на месте обстрела. Фото: ГСЧС

Российские войска в ночь на 27 января нанесли удар по объекту критической инфраструктуры "Нафтогаза" во Львовской области. В результате попадания возник пожар.

Об этом сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".

Атака на объект "Нафтогаза" 27 января

В ведомстве рассказали, что 27 января Россия атаковала объект критической инфраструктуры группы Нафтогаз в западном регионе Украины. В результате попадания возник пожар.

"Из соображений безопасности, чтобы защитить людей и не допустить загрязнения окружающей среды, специалисты компании немедленно остановили технологические процессы на объекте. На месте работают спасатели ГСЧС", — отметил Сергей Корецкий.

Отмечается, что это уже 15-я целенаправленная атака на объекты "Нафтогаза" только с начала месяца. Также в Нафтогазе добавили, что они работают в условиях постоянной угрозы. Приоритет остался неизменным — безопасность людей, минимизация последствий атак и стабильная работа энергосистемы.

Атака на об'єкт Нафтогазу 27 січня
Скриншот сообщения Нафтогаза

Напомним, ранее эксперт объяснил, почему блэкауты не исчезают даже после ремонтов. По его словам, состояние энергосистемы как "замкнутый круг", который работает по одному и тому же принципу.

В то же время в ДТЭК заявили, что из-за постоянных обстрелов россиян Украина приближается к "гуманитарной катастрофе". По этой причине любое будущее мирное соглашение должно включать прекращение огня на энергетическую инфраструктуру.

Нафтогаз Львовская область обстрелы война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
