Рятувальники у Львівській області знайшли жінку, яка заблукала в лісі

Рятувальники, які шукали жінку в лісі Львівської області. Фото: ДСНС

У Львівській області рятувальники знайшли жінку, яка заблукала в лісі. Пошуки тривали цілу ніч.

Про це повідомляє ДСНС.

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Пошук жінки в лісі

"Учора ввечері до Служби порятунку надійшло повідомлення, що поблизу села Качмарі Яворівського району пішла в ліс та заблукала жінка 1952 року народження", — йдеться у повідомленні.

Протягом усієї ночі рятувальники на спеціальному автомобілі та квадроциклі прочісували лісовий масив. Зранку їм вдалося знайти жінку. Вона не потребувала медичної допомоги.

Рятувальники та жінка, яка заблукала в лісі. Фото: ДСНС

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві на охорону Подільського лісового офісу планують виділити майже 45 млн грн. Замовник заявляє, що на зазначену суму здійснять охорону об‘єктів лісового офісу на Подолі в центрі столиці.

Також ми писали, що у понеділок, 2 жовтня, на Київщині на чоловіка напали та покусали шершні. На жаль, він помер на місці події.

Додамо, через підрив окупантами Каховської ГЕС третина лісів Херсонщини опинилася під загрозою. Внаслідок дій росіян ліси регіону зазнали суттєвої шкоди.