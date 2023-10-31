Спасатели во Львовской области нашли женщину, которая заблудилась в лесу

Спасатели, которые искали женщину в лесу Львовской области. Фото: ГСЧС

Во Львовской области спасатели нашли женщину, которая заблудилась в лесу. Поиски продолжались всю ночь.

Об этом сообщает ГСЧС.

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Поиск женщины в лесу

"Вчера вечером в Службу спасения поступило сообщение, что вблизи села Качмари Яворивского района пошла в лес и заблудилась женщина 1952 года рождения", — говорится в сообщении.

В течение всей ночи спасатели на специальном автомобиле и квадроцикле прочесывали лесной массив. Утром им удалось найти женщину. Она не нуждалась в медицинской помощи

Спасатели и женщина, которая заблудилась в лесу. Фото: ГСЧС

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

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