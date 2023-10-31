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Спасатели во Львовской области нашли женщину, которая заблудилась в лесу

31 октября 2023 10:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Спасатели во Львовской области нашли женщину, которая заблудилась в лесу
Спасатели, которые искали женщину в лесу Львовской области. Фото: ГСЧС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во Львовской области спасатели нашли женщину, которая заблудилась в лесу. Поиски продолжались всю ночь.

Об этом сообщает ГСЧС.

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"Вчера вечером в Службу спасения поступило сообщение, что вблизи села Качмари Яворивского района пошла в лес и заблудилась женщина 1952 года рождения", — говорится в сообщении.

В течение всей ночи спасатели на специальном автомобиле и квадроцикле прочесывали лесной массив. Утром им удалось найти женщину. Она не нуждалась в медицинской помощи

Спасатели и женщина, которая заблудилась в лесу во Львовской области
Спасатели и женщина, которая заблудилась в лесу. Фото: ГСЧС
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Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве на охрану Подольского лесного офиса планируют выделить почти 45 млн грн. Заказчик заявляет, что на указанную сумму будет осуществлена охрана объектов лесного офиса на Подоле в центре столицы.

Также мы писали, что в понедельник, 2 октября, в Киевской области на мужчину напали и покусали шершни. К сожалению, он умер на месте происшествия.

Добавим, из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС треть лесов Херсонщины оказалась под угрозой. В результате действий россиян леса региона понесли существенный ущерб.

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