Спасатели во Львовской области нашли женщину, которая заблудилась в лесу
Во Львовской области спасатели нашли женщину, которая заблудилась в лесу. Поиски продолжались всю ночь.
Об этом сообщает ГСЧС.
Поиск женщины в лесу
"Вчера вечером в Службу спасения поступило сообщение, что вблизи села Качмари Яворивского района пошла в лес и заблудилась женщина 1952 года рождения", — говорится в сообщении.
В течение всей ночи спасатели на специальном автомобиле и квадроцикле прочесывали лесной массив. Утром им удалось найти женщину. Она не нуждалась в медицинской помощи
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