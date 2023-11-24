Рятувався від пожежі — на Львівщині чоловік вистрибнув з вікна багатоповерхівки

Пожежа у багатоповерхівці в Дублянах. Фото: ДСНС

На Львівщині в місті Дубляни сталася пожежа у квартирі в дев'ятиповерхівці. Аби врятуватися від вогню чоловік вистрибнув з вікна сьомого поверху.

Про пожежу розповіли у пресслужбі ДСНС Львівщини.

Читайте також:

Пожежа у багатоповерхівці в Дублянах 24 листопада

Так, близько опівдня рятувальники отримали повідомлення про пожежу на сьомому поверсі в одній з квартир дев’ятиповерхового житлового будинку в Дублянах.

На момент прибуття пожежників з вікна квартири йшов густий чорний дим.

"За допомогою рятувального пристрою вогнеборці врятували одну людину. Також, надзвичайники вивели на свіже повітря чотирьох людей з верхніх поверхів, які заполонив дим", — йдеться у повідомленні.

Водночас як пише Zaxid.net, у соцмережах з'явилися кадри з постраждалим який вистрибнув з сьомого поверху. Невідомо, чи це мешканець квартири, в якій була пожежа, чи сусідньої. Чоловік вижив, до нього викликали швидку.

Зазначається, що до ліквідації займання залучалось 22 рятувальники та чотири одиниці спецтехніки.

Причину виникнення пожежі встановлюють.

Пошкодження внаслідок пожежі у квартирі в Дублянах. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що вранці 19 листопада у Дніпрі на вулиці Набережна Перемоги у Соборному районі сталася пожежа. Під час ліквідації вогню пожежники врятували п'ятьох людей, серед них троє дітей.

Також ми писали, що 22 листопада російські окупанти вчергове обстріляли місто Вовчанськ, що на Харківщині. Внаслідок атаки сталася пожежа на території місцевого комунального підприємства.