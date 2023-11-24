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Спасался от пожара — во Львовской области мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки

24 ноября 2023 17:10
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Спасался от пожара — во Львовской области мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки
Пожар в многоэтажке в Дублянах. Фото: ГСЧС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во Львовской области в городе Дубляны произошел пожар в квартире в девятиэтажке. Чтобы спастись от огня, мужчина выпрыгнул из окна седьмого этажа.

О пожаре рассказали в пресс-службе ГСЧС Львовщины.

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Так около полудня спасатели получили сообщение о пожаре на седьмом этаже в одной из квартир девятиэтажного жилого дома в Дублянах.

На момент прибытия пожарных из окна квартиры шел густой черный дым.

"С помощью спасательного устройства пожарные спасли одного человека. Также, чрезвычайники вывели на свежий воздух четырех человек с верхних этажей, которые заполонили дым", — говорится в сообщении.

В то же время, как пишет Zaxid.net, в соцсетях появились кадры с пострадавшим выпрыгнувшим с седьмого этажа. Неизвестно, это житель квартиры, в которой был пожар, или соседней. Муж выжил, к нему вызвали скорую.

Отмечается, что к ликвидации возгорания привлекалось 22 спасателя и четыре единицы спецтехники.

Причину пожара устанавливают.

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Повреждение в результате пожара в квартире в Дублянах. Фото: ГСЧС

Напомним, что утром 19 ноября в Днепре по улице Набережная Победы в Соборном районе произошел пожар. Во время ликвидации огня пожарные спасли пять человек, среди них трое детей.

Также мы писали, что 22 ноября российские оккупанты в очередной раз обстреляли город Волчанск Харьковской области. В результате атаки произошел пожар на территории местного коммунального предприятия.

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