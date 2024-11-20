Різдвяний піст в Україні — чи дотримуються його у Львові

Гарнізонний храм Петра і Павла у Львові сьогодні. Фото: Новини.LIVE

Різдвяний піст для багатьох українців — особливий період духовного очищення та підготовки до Різдва Христового. Цього року він розпочнеться 15 листопада і триватиме до 24 грудня.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях міста, чи дотримуються вони посту.

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Більшість опитаних кажуть, що різдвяний піст — це час, коли важливо не лише обмежити себе у певних продуктах, але й зосередитися на молитві, духовному розвитку та добрих справах.

"Так, знаю. Він розпочнеться 15 листопада і триватиме до Святвечора. Я намагаюсь дотримуватись посту, старюся не споживати м'ясні та молочні страви, хоча б в середу та в п'ятницю", — каже жінка.

"Коли змінили календар, я, на жаль, всіх церковних дат не пам'ятаю. Але частково дотримуюсь. Це не тільки про їжу, але й про добрі справи", — додає хлопець.

"Я не пам'ятаю, коли він розпочнеться, але я дотримуюся посту. Крім того що обмежую себе в їжі, також ходжу до церкви молитися", — зазначає дівчина.

"Точної дати не скажу, але посту дотримуюсь — як фізично, так і духовно", — наголошує жінка.

"Піст розпочнеться 15 листопада. Ми привикаємо до цієї дати, але в моєму віці (81 рік), я дотримуюся посту. Але часом шматочок м'яса з'їсти можу", — ділиться думками опитана львів'янка.

За даними соціологічних опитувань, лише певна частина українців систематично дотримується постів. Багато хто дотримується лише найбільш строгих періодів, таких як Великодній піст, тоді як Різдвяний піст вважається менш обов'язковим, і його обмеження сприймаються легше.

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