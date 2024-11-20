Рождественский пост в Украине — соблюдают ли его во Львове

Рождественский пост — держат ли пост во Львове
Рождественский пост для многих украинцев — особый период духовного очищения и подготовки к Рождеству Христову. В этом году он начнется 15 ноября и продлится до 24 декабря.
Новини.LIVE спросили у людей на улицах города, соблюдают ли они пост.
Рождественский пост 2024
Большинство опрошенных говорят, что рождественский пост — это время, когда важно не только ограничить себя в определенных продуктах, но и сосредоточиться на молитве, духовном развитии и добрых делах.
"Да, знаю. Он начнется 15 ноября и продолжится до Сочельника. Я стараюсь соблюдать пост, стараюсь не употреблять мясные и молочные блюда хотя бы в среду и в пятницу", — говорит женщина.
"Когда сменили календарь, я, к сожалению, всех церковных дат не помню. Но частично соблюдаю. Это не только о еде, но и о добрых делах", — добавляет парень.
"Я не помню, когда он начнется, но я соблюдаю пост. Кроме того что ограничиваю себя в еде, также хожу в церковь молиться", — отмечает девушка.
"Точной даты не скажу, но пост соблюдаю — как физически, так и духовно", — отмечает женщина.
"Пост начнется 15 ноября. Мы привыкаем к этой дате, но в моем возрасте (81 год), я соблюдаю пост. Но иногда кусочек мяса съесть могу", — делится мыслями опрошенная львовянка.
По данным социологических опросов, только определенная часть украинцев систематически придерживается постов. Многие соблюдают только самые строгие периоды — такие как Пасхальный пост, тогда как Рождественский пост считается менее обязательным, и его ограничения воспринимаются легче.
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