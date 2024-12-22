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Різдво 2024 — скільки готові віддати львів'яни за святковий стіл

22 грудня 2024 06:06
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст
Різдво 2024 у Львові — що готують і скільки коштує святковий стіл
Площа перед оперним театром у Львові. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст

Святкування Різдва — одна з найбільш очікуваних і душевних подій для українців. А традиційний святковий стіл, наповнений 12 стравами, символізує добробут і сімейне тепло, залишається важливою частиною цього дня.

Новини.LIVE запитали у львів'ян на вулицях міста, скільки вони готові віддати грошей за різдвяний стіл.

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Більшість опитаних кажуть, попри підвищення цін не готові відмовлятися від святкування Різдва. Більшість родин готові віддати від 3 000 до 5 000 грн з бюджету.

"Готова витратити від 3 000 до 4 000 тис. грн, щоб приготувати усі традиційні страви на Святвечір. Буду готувати кутю, пампушки, рибу, вареники, борщ з вушками — це на Святвечір. На Різдво — холодець, запечене м'ясо", — каже львів'янка.

"На святковий стіл готова відати 4-5 тисяч гривень. Це на холодець, кутю і різні салати", — додає жінка.

"В межах 3 тисяч гривень  — це на традиційні страви на Святвечір, бо на Різдво їдемо в гості до рідних і так трішки менші витрати", — ділиться думками респондентка.

"Оскільки Різдво це особливе свято і, звісно, на цей день ми витрачаємо трішки більше грошей, ніж зазвичай. Тому до 5 000 грн готова витратити на святковий стіл. Запечу качку, зробимо салат та  купимо дітям смаколиків", — зазначає жінка.

Нагадаємо, ми раніше писали, яка страва цього року стане окрасою будь-якого святкового столу.

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Львів традиції опитування Різдво ціни на продукти

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Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом - 80x80

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