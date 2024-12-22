Рождество 2024 во Львове — что готовят и сколько стоит праздничный стол

Рождество 2024 — сколько львовяне тратят на праздничный стол
Празднование Рождества — одно из самых ожидаемых и душевных событий для украинцев. А традиционный праздничный стол, наполненный 12 блюдами, символизирует благополучие и семейное тепло, остается важной частью этого дня.
Новини.LIVE спросили у львовян на улицах города, сколько они готовы отдать денег за рождественский стол.
Во сколько обойдется праздничный стол во Львове
Большинство опрошенных говорят, что, несмотря на повышение цен, не готовы отказываться от празднования Рождества. Большинство семей готовы отдать от 3 000 до 5 000 грн из бюджета.
"Готова потратить от 3 000 до 4 000 тыс. грн, чтобы приготовить все традиционные блюда на Рождество. Буду готовить кутью, пончики, рыбу, вареники, борщ с ушками — это на Рождество. На Рождество — студень, запеченное мясо", — говорит львовянка.
"На праздничный стол готова отдать 4-5 тысяч гривен. Это на студень, кутью и разные салаты", — добавляет женщина.
"В пределах 3 тысяч гривен — это на традиционные блюда на Сочельник, потому что на Рождество едем в гости к родным и так немного меньшие расходы", — делится респондентка.
"Поскольку Рождество это особенный праздник и, конечно, на этот день мы тратим немного больше денег, чем обычно. Поэтому до 5 000 грн готова потратить на праздничный стол. Запеку утку, сделаем салат и купим детям вкусностей", — отмечает женщина.
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