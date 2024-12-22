Рождество 2024 во Львове — что готовят и сколько стоит праздничный стол

Площадь перед оперным театром во Львове. Фото: Новини.LIVE

Празднование Рождества — одно из самых ожидаемых и душевных событий для украинцев. А традиционный праздничный стол, наполненный 12 блюдами, символизирует благополучие и семейное тепло, остается важной частью этого дня.

Новини.LIVE спросили у львовян на улицах города, сколько они готовы отдать денег за рождественский стол.

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Большинство опрошенных говорят, что, несмотря на повышение цен, не готовы отказываться от празднования Рождества. Большинство семей готовы отдать от 3 000 до 5 000 грн из бюджета.

"Готова потратить от 3 000 до 4 000 тыс. грн, чтобы приготовить все традиционные блюда на Рождество. Буду готовить кутью, пончики, рыбу, вареники, борщ с ушками — это на Рождество. На Рождество — студень, запеченное мясо", — говорит львовянка.

"На праздничный стол готова отдать 4-5 тысяч гривен. Это на студень, кутью и разные салаты", — добавляет женщина.

"В пределах 3 тысяч гривен — это на традиционные блюда на Сочельник, потому что на Рождество едем в гости к родным и так немного меньшие расходы", — делится респондентка.

"Поскольку Рождество это особенный праздник и, конечно, на этот день мы тратим немного больше денег, чем обычно. Поэтому до 5 000 грн готова потратить на праздничный стол. Запеку утку, сделаем салат и купим детям вкусностей", — отмечает женщина.

Напомним, мы раньше писали, какое блюдо в этом году станет украшением любого праздничного стола.

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