В одному з храмів Львова лунають колядки — відео

Святкування Різдва у Львові. Ілюстративне фото: міська рада

У Львові на Різдво у середу, 25 грудня, відбуваються урочисті заходи з нагоди свята. У Гарнізонному храмі лунає музика та колядки.

Про це з місця повідомляють Новини.LIVE.

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Зокрема, у Гарнізонному храмі пролунала колядка "Тиха ніч, свята ніч". Це одна з найвідоміших і найулюбленіших різдвяних колядок у світі, яку написав австрійський священник Йозеф Мор у 1818 році. Музику до неї створив композитор Франц Ксавер Грубер.

Колядка перекладена на понад 300 мов та стала символом миру та спокою, її часто виконують на різдвяних богослужіннях, концертах, а також під час святкових зустрічей.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск на Різдво звернувся до Росії та України із закликом до переговорів щодо завершення війни.

А Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та Президент України Володимир Зеленський привітали українців з Різдвом.