В одном из храмов Львова раздаются колядки.

Рождество во Львове — в Гарнизонном храме раздаются колядки
В Львове на Рождество в среду, 25 декабря, проходят торжественные мероприятия по случаю праздника. В Гарнизонном храме звучат музыка и колядки.
Об этом с места сообщают Новини.LIVE.
Рождество во Львове
В частности, в Гарнизонном храме прозвучала колядка "Тихая ночь, святая ночь". Это одна из самых известных и любимых рождественских колядок в мире, которую написал австрийский священник Йозеф Мор в 1818 году. Музыку к ней создал композитор Франц Ксавер Грубер.
Колядка переведена более чем на 300 языков и стала символом мира и спокойствия, ее часто исполняют на рождественских богослужениях, концертах, а также во время праздничных встреч.
Напомним, Папа Римский Франциск на Рождество обратился к России и Украине с призывом к переговорам по завершению войны.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и Президент Украины Владимир Зеленский поздравили украинцев с Рождеством.
Читайте Новини.LIVE!