В одном из храмов Львова раздаются колядки.

Празднование Рождества во Львове. Иллюстративное фото: городской совет

В Львове на Рождество в среду, 25 декабря, проходят торжественные мероприятия по случаю праздника. В Гарнизонном храме звучат музыка и колядки.

Об этом с места сообщают Новини.LIVE.

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В частности, в Гарнизонном храме прозвучала колядка "Тихая ночь, святая ночь". Это одна из самых известных и любимых рождественских колядок в мире, которую написал австрийский священник Йозеф Мор в 1818 году. Музыку к ней создал композитор Франц Ксавер Грубер.

Колядка переведена более чем на 300 языков и стала символом мира и спокойствия, ее часто исполняют на рождественских богослужениях, концертах, а также во время праздничных встреч.

Напомним, Папа Римский Франциск на Рождество обратился к России и Украине с призывом к переговорам по завершению войны.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и Президент Украины Владимир Зеленский поздравили украинцев с Рождеством.