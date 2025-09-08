Прогноз погоди у Львові та області на завтра 9 вересня

Різка зміна погоди на осінню — чого очікувати львівʼянам завтра
Погода у Львові та області завтра, 9 вересня, очікується хмарною, але з проясненнями. Прогнозуються дощі, град та грози, а також туман.
Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода у Львові та області 9 вересня
Синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози. Крім того, вдень подекуди можливий град. Вночі та зранку очікується слабкий туман.
Вітер буде південно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду, а вдень місцями пориви до 20 метрів на секунду.
Температура повітря:
- по області вночі +10...+15 °C, вдень +20...+25 °C;
- у Львові вночі +12...+14 °C, вдень +21...+23 °C.
Нагадаємо, 8 вересня потужна злива та гроза накрили Київ. Зокрема, внаслідок негоди ускладнився рух.
А в Укргідрометцентрі попередили українців про опади завтра. Синоптики показали карту.
