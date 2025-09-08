Прогноз погоди у Львові та області на завтра 9 вересня

Жінки під дощем. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода у Львові та області завтра, 9 вересня, очікується хмарною, але з проясненнями. Прогнозуються дощі, град та грози, а також туман.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Погода у Львові та області 9 вересня

Синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози. Крім того, вдень подекуди можливий град. Вночі та зранку очікується слабкий туман.

Погода в Україні 9 вересня. Фото: Meteopost

Вітер буде південно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду, а вдень місцями пориви до 20 метрів на секунду.

Температура повітря:

по області вночі +10...+15 °C, вдень +20...+25 °C;

у Львові вночі +12...+14 °C, вдень +21...+23 °C.

