Резкая смена погоды на осеннюю — чего ожидать львовянам завтра

Резкая смена погоды на осеннюю — чего ожидать львовянам завтра

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 18:24
Прогноз погоды во Львове и области на завтра 9 сентября
Женщины под дождем. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода во Львове и области завтра, 9 сентября, ожидается облачной, но с прояснениями. Прогнозируются дожди, град и грозы, а также туман.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Читайте также:

Погода во Львове и области 9 сентября

Синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Кроме того, днем местами возможен град. Ночью и утром ожидается слабый туман.

Прогноз погоди в Україні на 9 вересня
Погода в Украине 9 сентября. Фото: Meteopost

Ветер будет юго-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, а днем местами порывы до 20 метров в секунду.

Температура воздуха:

  • по области ночью +10...+15 °C, днем +20...+25 °C;
  • во Львове ночью +12...+14 °C, днем +21...+23 °C.

Напомним, 8 сентября мощный ливень и гроза накрыли Киев. В частности, в результате непогоды осложнилось движение.

А в Укргидрометцентре предупредили украинцев об осадках завтра. Синоптики показали карту.

погода Львов Львовская область дождь прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
