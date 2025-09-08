Прогноз погоды во Львове и области на завтра 9 сентября

Резкая смена погоды на осеннюю — чего ожидать львовянам завтра
Погода во Львове и области завтра, 9 сентября, ожидается облачной, но с прояснениями. Прогнозируются дожди, град и грозы, а также туман.
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода во Львове и области 9 сентября
Синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Кроме того, днем местами возможен град. Ночью и утром ожидается слабый туман.
Ветер будет юго-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, а днем местами порывы до 20 метров в секунду.
Температура воздуха:
- по области ночью +10...+15 °C, днем +20...+25 °C;
- во Львове ночью +12...+14 °C, днем +21...+23 °C.
Напомним, 8 сентября мощный ливень и гроза накрыли Киев. В частности, в результате непогоды осложнилось движение.
А в Укргидрометцентре предупредили украинцев об осадках завтра. Синоптики показали карту.
