Прогноз погоди у Львові на завтра 15 березня

Різке похолодання та опади — погода у Львові завтра
Погода у Львові завтра, 15 березня, очікується зі зниженням температури повітря. Синоптики попереджають про дощі.
Про це повідомляє Meteoprog.
Погода у Львові 15 березня
Протягом доби у місті буде похмуро. Вночі очікується сильний дощ, а вдень та зранку — невеликий.
Вітер прогнозується змінних напрямків зі швидкістю пʼять метрів на секунду.
Температура повітря вночі буде +9 °С, зранку +7 °С. Однак вдень стане холодніше — +3...+4 °С.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомила, що завтра в Україні температура знизиться до +3...+9 °С. Однак місцями збережеться до +20 °С.
Також 15 березня на Харківщині погода буде хмарною з проясненнями, місцями можливий невеликий дощ.
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