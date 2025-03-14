Прогноз погоды во Львове на завтра 15 марта

Резкое похолодание и осадки — погода во Львове завтра
Погода во Львове завтра, 15 марта, ожидается со снижением температуры воздуха. Синоптики предупреждают о дождях.
Об этом сообщает Meteoprog.
Погода во Львове 15 марта
В течение суток в городе будет пасмурно. Ночью ожидается сильный дождь, а днем и утром — небольшой.
Ветер прогнозируется переменных направлений со скоростью пять метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет +9 °С, утром +7 °С. Однако днем станет холоднее — +3...+4 °С.
Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что завтра в Украине температура снизится до +3...+9 °С. Однако местами сохранится до +20 °С.
Также 15 марта на Харьковщине погода будет облачной с прояснениями, местами возможен небольшой дождь.
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