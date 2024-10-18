Робота стюардес під час війни — як змінилася і де працюють бортпровідники

Стюардеса в літаку. Фото: Вікторія Сахарук

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну робота українських стюардес змінилася кардинально. Закриття повітряного простору, евакуаційні рейси, підвищені ризики та постійне напруження — все це стало новою реальністю для бортпровідниць.

Як сьогодні працює українська стюардеса, де застала повномасштабне вторгнення та чи хотіла змінити свою професію під час війни, розповіла в інтерв'ю Новини.LIVE бортпровідниця Вікторія Сахарук.

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Стюардеса Вікторія Сахарук родом із Черкаської області, їй 28 років. І до того, як стати бортпровідницею, дівчина працювала адміністратором у готелі.

"Я працювала за фахом в готелі, але коли я дивилась на відрядників, які проживали в готелі, я теж захотіла мати відрядження. Мені захотілось спробувати щось інше. А мій директор каже, — та куди ти підеш? Може, ще стюардесою станеш? І так я подала вакансію на стюардесу", — каже Сахарук.

Бортпровідниця Вікторія Сахарук. Фото: Новини.LIVE

Перший політ у небі Вікторія здійснила під час COVID-19. Вона пригадує, завдяки колегам не відчувала жодного страху.

"Перший рейс був до Хургади. Всі мені допомагали, виручали і я почала відчувати, що це моє. І я "припасувалась". Вже п'ять років працюю", — додає дівчина.

Українські стюардеси. Фото: Вікторія Сахарук

Якщо під час пандемії рейси з України були звичними, то велика війна внесла свої корективи. Вікторія розповіла, що повномасштабне вторгнення застало її в Одесі. На щастя, компанія швидко зреагувала на ситуацію, почалися евакуаційні рейси.

"Тоді було страшно. Ми з колегами, великою сім'єю, намагались доїхати до Львова. Місяць я не могла вернутись в небо. Перший політ у воєнний час у мене був з Кишинева в Анталію", — пригадує бортпровідниця.

Літак у небі. Фото: Вікторія Сахарук

Сьогодні Вікторія літає з Молдови, Румунії та Польщі. Вона каже, ситуація покращилась. Але графіки такі, що ти сам собі не належиш.

"Якщо колись, ти вилітав зі Львова на два, три дні й повертався назад, то сьогодні тебе декілька тижнів може не бути вдома. Ти сам собі не належиш, але підтримка колег, правильне планування дають можливість вирішити свої справи на землі", — наголошує Сахарук.

Вікторія Сахарук у формі. Фото: Вікторія Сахарук

Дівчина каже, попри труднощі, вона бачить стабільність у свої професії, у своїй компанії.

"Ти ніколи не знаєш, в якій країні підпишеться контракт наступного разу. Який контракт тобі випаде — це також фарт. Але умови налагодилися в кращу сторону. Компанія дбає про нас", — додає Вікторія.

Авіація — це люди, каже бортпровідниця. Їй подобається літати попри все. Тому професію не планує змінювати.

Бортпровідниця з колегами. Фото: Вікторія Сахарук

"Мої колеги — це моя сім'я. Коли ти заходиш у літак, то найперше старший бортпровідник запитає, хто як себе почуває, в кого який настрій. Всі один за одного", — наголошує українська стюардеса.

Сьогодні багато стюардес із нетерпінням чекають повернення до мирного неба, коли вони знову зможуть виконувати свою роботу без страху та небезпеки з України.

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